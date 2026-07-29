Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відзначає значний прорив після переговорів із американським лідером Дональдом Трампом. І цей факт може стати величезним ударом для диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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Переговори президентів тривали трохи більше години. Вони відбулися на тлі активізації далекобійних ударів України та Росії, тоді як дипломатичні зусилля США щодо припинення війни стали на паузу.

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Після зустрічі Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що розмова з Дональдом Трампом була продуктивною: «Він погодився надати нам ліцензії (щодо Patriot). Після цього я також зустрівся з представниками потужних американських оборонних компаній. Сподіваюся, вдасться налагодити спільне виробництво».

Після переговорів Трамп також був оптимістичний. Він опублікував фотографію із зустрічі, підписавши: «Було обговорено багато речей. Зустріч минула дуже добре!».

Напередодні зустрічі, 27 липня, високопоставлений український чиновник повідомив AFP, що головними пріоритетами Києва є забезпечення нових постачань протиракетної оборони та пошук шляхів активізації дипломатії для мирного закінчення війни.

«Вкрай важливо, щоб Вашингтон схвалив закупівлю пакета ракет Patriot. Це надзвичайно важливо», — сказав чиновник.

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Зауважимо, заява пролунала на тлі того, що, за даними ООН, червень був найбільш смертоносним для українців від квітня 2022-го. Адже останнім часом Росія активізувала використання балістики, яку важко перехопити.

Daily Express наголошує, що від моменту повернення на посаду Трамп припинив прямі постачання американської зброї до Києва, натомість дозволив європейським країнам купувати її від імені України.

Від моменту повернення на посаду минулого року Трамп припинив прямі постачання американської зброї до Києва, натомість дозволивши європейським країнам купувати її від імені України. Незважаючи на це, Вашингтон залишається одним із ключових союзників Києва, адже надає розвідувальні дані та доступ до супутникової системи Starlink.

Водночас остання зустріч у Білому домі знаменує собою подальше покращення відносин між Трампом і Зеленським після конфронтації між ними в Овальному кабінеті в лютому 2025-го, коли лідер американців звинуватив українського колегу в невдячності та «азартній грі з Третьою світовою війною».

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Зауважимо, у липня, час переговорів у Туреччині, Трамп похвалив Зеленського за «дивовижну роботу» та запропонував Києву ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Минулого тижня Зеленський також зустрівся з посланцями Трампа, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щоб обговорити шляхи «відродження дипломатії» після того, як війна на Близькому Сході відсунула Україну нижче у списку пріоритетів зовнішньої політики Вашингтона.

Нагадаємо, Financial Times пише про те, що Трамп пішов на «різкий поворот» щодо України. На зміну його підходу вплинули тривалі контакти між командами двох президентів і військові успіхи Києва. Радники українського лідера та джерело, близьке до американської адміністрації, назвали зустріч у США 28 липня найкращою від початку другого президентського терміну Трампа можливістю для Києва заручитися новою військовою підтримкою США.

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