Том Круз відреагував на відмову від його прізвища єдиної біологічної доньки, яка відреклась від нього

Том Круз / © Associated Press

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Голлівудський актор Том Круз відреагував на відмову від його прізвища єдиної біологічної доньки, яка народилась у шлюбі з акторкою Кеті Голмс.

20-річна Сурі остаточно відреклась від зіркового батька. Дівчина позбулась прізвища Круз та обрала замість нього Ноел — друге ім’я її матері. Видання RadarOnline із посиланням на близьке оточення актора розповіло про його реакцію на це. Зазначається, що Тома Круза це неабияк засмутило, адже він вважав, що Сурі не зробить цей категоричний крок. Водночас артист розуміє, що його донька вже доросла, тож ухвалює ті рішення, які вважає за потрібне.

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«Том глибоко засмучений цим розвитком подій. Хоча він розуміє, що Сурі — доросла людина, яка сама ухвалює рішення, але бачити, як його прізвище зникає з її юридичної особи, було неймовірно боляче для нього. Він ніколи не уявляв, що все дійде до такого моменту», — говорить інсайдер.

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Том Круз та його донька Сурі / © Associated Press

Водночас Том Круз не втрачає надії, що ще зможе налагодити батьківські стосунки з Сурі. Актор сподівається, що вони знайдуть спільну мову та почнуть спілкуватися.

Зазначимо, Сурі — єдина біологічна дитина Тома Круза. Дівчинка появилась на світ у шлюбі актора з Кеті Голмс. Пара розлучилась 2012 року, коли Сурі було шість. Відтоді вона й не спілкується з батьком. Після розлучення з Томом Крузом Кеті Голмс самостійно виховує доньку. Тим часом актор взагалі не бере участі у вихованні Сурі. Подейкують, що причиною цього є його релігійні погляди. Річ у тім, що актор відданий саєнтологічній церкві. Тоді як Кеті Голмс виховує доньку поза релігійним контекстом, а це суперечить саєнтологічним правилам.

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