Секрет "Орешніка" розкрито: фахівці назвали країни, де виготовляють компоненти ракети

Ракета "Орешнік" / © ТСН

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Українські спеціалісти завершили дослідження уламків російської балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» і встановили, що вона майже повністю складається з компонентів російського виробництва. Решта деталей виготовлена у Білорусі. Іноземних комплектуючих у ракеті не виявили.

Про це під час брифінгу в Офісі президента повідомив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, аналіз уламків дозволив не лише встановити походження компонентів, а й ідентифікувати підприємства, які беруть участь у виробництві цієї зброї.

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Понад 1100 деталей

Владислав Власюк повідомив, що фахівці дослідили понад 1100 компонентів ракети.

«В „Орєшніку“ понад 1100 компонентів. Тобто це тільки перелік елементів. Тисяча з них — це Росія, решта — Білорусь. Іноземного нічого немає», — зазначив посадовець.

За його словами, результати аналізу свідчать, що Росія змогла налагодити виробництво цієї ракети без використання сучасних західних комплектуючих.

Росія продовжує серійне виробництво ракет

Власюк наголосив, що більшість досліджених деталей була виготовлена у 2023–2025 роках. Це, за його словами, свідчить про те, що Росія не використовує виключно старі складські запаси, а продовжує серійне виробництво «Орешників».

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«Вони випускають прямо зараз ці „Орешніки“ і обходяться без іноземних компонентів», — підкреслив він.

Водночас серед елементів ракети виявили й окремі значно старіші компоненти. Зокрема, один із них був виготовлений ще 2012 року.

Радянські технології замість сучасної електроніки

Владислав Власюк додав, що сама технологічна база ракети бере початок із радянських розробок 1960–1970-х років.

За словами уповноваженого, відсутність сучасної імпортної електроніки означає, що «Орешнік» менш залежний від міжнародних санкцій.

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Крім того, використання інерціальної системи наведення, заснованої на радянських технологіях, робить ракету менш вразливою до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Україна встановила виробників ракети

Під час дослідження українські спеціалісти встановили причетність до виробництва «Орешніка» 40 російських підприємств. Майже всі вони вже перебувають під українськими санкціями, однак, як зазначив Власюк, не всі включені до санкційних списків міжнародних партнерів.

«Те, що до нас долетів цілий „Орєшнік“, дозволило нам ідентифікувати деталі виробників. Ми будемо передавати цю інформацію партнерам і очікуємо на включення всіх інших виробників до санкційних списків», — заявив він.

Крім того, українська сторона встановила участь у виробництві ракети двох білоруських підприємств. Одне з них — завод «Інтеграл» — уже перебуває під санкціями, тоді як щодо підприємства «Транзистор» Україна планує підготувати нові санкційні пропозиції.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у червні цього року припустили, що у Росії могла залишитися лише одна діюча балістична ракета середньої дальності «Орешнік». Втім, ймовірно, РФ буде прагнути виробляти більше такого озброєння.

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