У Кремлі заявили про "божественне" походження влади Путіна

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі, схоже, вирішили остаточно закріпити за президентом РФ Володимиром Путіним статус не просто незмінного глави держави, а «богообраного» правителя. Черговим підтвердженням цього стала заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який фактично пояснив прихід Путіна до влади не політичними процесами, а «божественним задумом».

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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За словами Лаврова, рішення першого президента Росії Бориса Єльцина достроково передати владу Путіну було нібито «історичним поворотом», який свідчить про те, що Росія «мічена Богом».

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Глава російського МЗС також заявив, що на момент приходу Путіна країна перебувала на межі кризи, а коли ситуація стає критичною, Росії нібито «допомагають згори».

Втім, подібна риторика для російської влади вже давно не є новиною. Ще раніше режисер і кремлівський пропагандист Микита Міхалков розповідав, що понад два десятиліття тому Путін нібито сам говорив йому про власну «особливу місію».

За словами Міхалкова, тодішній президент запитував, чи міг Господь привести його до влади лише для того, щоб він «доїв те, що не встигли доїсти інші», натякаючи на своє особливе призначення.

Формування майже сакрального образу російського президента підтримують і представники Російської православної церкви. Так, патріарх Кирило (Гундяєв) раніше закликав росіян дякувати Богові за Путіна та називав час його правління «благополучним».

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Сам президент РФ також неодноразово заявляв, що ніколи не сумнівався у своєму призначенні, а раніше навіть стверджував, що Росія «безпосередньо керується Богом», який, за його словами, схвалює й війну проти України.

Водночас такі заяви неодноразово викликали критику навіть серед представників духовенства. Зокрема, протодиякон Андрій Кураєв говорив, що Путін і патріарх Кирило, на його думку, використовують релігію як інструмент політичного піару, створюючи образ «зручного бога», який заздалегідь схвалює будь-які рішення влади.

Як відомо, Путін очолив Росію 31 грудня 1999 року після дострокової відставки Бориса Єльцина, який передав йому президентські повноваження. До цього він обіймав посади директора ФСБ та прем’єр-міністра.

Після внесення змін до Конституції РФ Путін отримав можливість залишатися при владі до 2036 року, балотувавшись на шостий президентський термін.

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Нагадаємо, в оточенні російського президента Володимира Путіна просувають масштабні проєкти з подовження життя, які передбачають, зокрема, біодрук людських органів та вирощування їх усередині генетично модифікованих свиней.

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