У Польщі затримали українку, яка прикидалась румункою: пояснення жінки дивують

У Польщі затримали українку, яка вдавала із себе румунку

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У Польщі на прикордонному пункті “Медика” затримали українку, яка вдавала із себе румункою. Після перевірки документів її викрили та затримали.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Інцидент стався 27 липня під час прикордонного контролю для мандрівників, які виїжджали з Польщі до України на прикордонному переході “Медика”. Прикордонники поставили під сумнів справжність румунського посвідчення особи, пред'явленого 45-річною жінкою. Детальна перевірка документа за допомогою спеціалізованого обладнання підтвердила, що він є підробкою.

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Зрештою, громадянка України зізналася у використанні підробленого документа. Вона пояснила, що працювала в Німеччині, і через тривале перебування їй порадили отримати документ, що підтверджує громадянство ЄС, хоча вона ніколи не була в Румунії. Агент з працевлаштування отримав для неї підроблений документ, і вона погашала борг, доглядаючи за людьми похилого віку.

Справу буде передано до суду. Після завершення розслідування жінку було депортовано до України.

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