Не лише блокування екрана: 5 прихованих функцій кнопки живлення на Android, про які мало хто знає

Приховані функції бічної кнопки на Android / © Unsplash

Реклама

Кнопка живлення на смартфоні — це одна з найчастіше використовуваних кнопок, яку більшість натискає лише для блокування екрана телефона. Утім, розробники Android заклали в неї значно ширший потенціал. Залежно від налаштувань, вона дозволяє виконувати багато функцій.

Про це розповіли Bgr.

Реклама

5 корисних функцій кнопки живлення в Android

Частина швидких команд на кнопці живлення працює автоматично, а інші корисні можна налаштувати самостійно за кілька секунд. Функціонал доступний на пристроях більшості брендів — зокрема Samsung, Google Pixel, OnePlus та Motorola, хоча інтерфейс може дещо відрізнятися.

Реклама

Перша корисна функція на кнопці блокування телефона — виклик цифрового асистента. У сучасних смартфонах тривале натискання кнопки живлення все частіше відповідає за запуск штучного інтелекту, наприклад, Google Gemini. Якщо ви хочете мати таку функцію, дотримайтеся цієї інструкції налаштування:

На Samsung — перейдіть у «Налаштування», «Додаткові функції», «Бічна клавіша» та натисніть на дію затискання та утримання.

На Google Pixel — відкрийте «Налаштування», «Система», «Жести», «Натискання й утримання кнопки живлення».

Друга корисна функція бічної кнопки — швидкий запуск камери. Подвійне натискання кнопки живлення дозволяє миттєво відкрити камеру й не пропустити важливий кадр. Налаштувати цю можливість варто у меню бічної клавіші чи жестів.

Третя функція кнопки блокування екрана на Android — завершення дзвінків. Активація цієї функції дозволяє скидати активний виклик одним натисканням фізичної кнопки. Налаштувати таку функцію можна у меню «Спеціальні можливості», потім натиснути «Системні елементи керування» або «Взаємодія та спритність».

Четверта корисна функція бічної кнопки — активація режиму Emergency SOS. Більшість Android-смартфонів дозволяє екстрено викликати допомогу, якщо натиснути на кнопку живлення 3–5 разів поспіль і швидко. Функція запускає відлік, після чого телефон автоматично телефонує до служб порятунку та надсилає геолокацію обраним контактам.

Реклама

Налаштувати екстрений режим можна в розділі «Налаштування», «Безпека та екстрені ситуації». Також є можливість додати надсилання фото або аудіозаписів разом із повідомленням SOS.

Остання корисна функція бічної кнопки на телефонах Android — це доступ до спеціальних можливостей. Для користувачів, які мають функції доступності, наприклад, TalkBack, Live Captions або Extra Dim, ця кнопка може слугувати швидким тумблером для їх активації.

На смартфонах Samsung комбінацію бічної кнопки та клавіші збільшення гучності можна налаштувати через «Спеціальні можливості», «Додаткові налаштування». Це дозволяє вмикати потрібні опції навіть із заблокованого екрана. Пристрої Google Pixel для подібних завдань зазвичай використовують комбінації клавіш гучності або жести.

Як подовжити час роботи смартфона на Android

Нагадаємо, власники Android-смартфонів можуть суттєво подовжити час автономної роботи пристрою за допомогою кількох простих налаштувань. Основними джерелами підвищеного витрачання заряду є екран та фонова активність застосунків, тому їхня оптимізація дозволяє уникнути швидкої розрядки акумулятора.

Реклама

Для зменшення енергоспоживання варто знизити яскравість екрана, скоротити час його очікування до 15–30 секунд та вимкнути або обмежити роботу функції Always On Display. Також доцільно увімкнути режим економії енергії та обмежити фонову роботу рідко використовуваних програм — вручну або за допомогою системних функцій, таких як «Адаптивна батарея» чи переведення застосунків у режим сну.

Новини партнерів