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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Олена Шоптенко гайнула на море й показала місце, яке закохує з першого погляду

Танцівниця поділилася кадрами з літньої відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографка Олена Шоптенко поділилася атмосферними кадрами з відпочинку в Хорватії та показала, як проводить літні канікули біля Адріатичного моря.

Танцівниця потішила прихильників новою серією світлин в Instagram. На фото вона зафіксувала найяскравіші моменти своєї подорожі. Шоптенко насолоджується сонячною погодою, морськими краєвидами та неспішними прогулянками. Також знаменитість побувала у старій частині міста, де милувалася історичною забудовою. Не оминула вона й місцеві ресторани, де скуштувала традиційні страви з морепродуктів.

«Відпочинкове», — написала танцівниця.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Знімки швидко зібрали чимало вподобань і теплих відгуків від підписників. Шанувальники зазначили, що фотографії передають справжній літній настрій та атмосферу спокою. Особливу увагу привернули кадри вузьких кам’яних вуличок, затишних набережних і кришталево чистого моря. Саме такі деталі створили особливий настрій цієї відпустки.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко взяла участь у благодійній ініціативі та здивувала відвертим танцем з партнером за приголомшливий донат для ветеранів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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