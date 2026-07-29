Олена Шоптенко гайнула на море й показала місце, яке закохує з першого погляду

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографка Олена Шоптенко поділилася атмосферними кадрами з відпочинку в Хорватії та показала, як проводить літні канікули біля Адріатичного моря.

Танцівниця потішила прихильників новою серією світлин в Instagram. На фото вона зафіксувала найяскравіші моменти своєї подорожі. Шоптенко насолоджується сонячною погодою, морськими краєвидами та неспішними прогулянками. Також знаменитість побувала у старій частині міста, де милувалася історичною забудовою. Не оминула вона й місцеві ресторани, де скуштувала традиційні страви з морепродуктів.

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«Відпочинкове», — написала танцівниця.

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Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Знімки швидко зібрали чимало вподобань і теплих відгуків від підписників. Шанувальники зазначили, що фотографії передають справжній літній настрій та атмосферу спокою. Особливу увагу привернули кадри вузьких кам’яних вуличок, затишних набережних і кришталево чистого моря. Саме такі деталі створили особливий настрій цієї відпустки.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко взяла участь у благодійній ініціативі та здивувала відвертим танцем з партнером за приголомшливий донат для ветеранів.

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