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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
457
Час на прочитання
2 хв

"Алкогольна кар’єра": Потап і Настя шокували заявою про виступи напідпитку у розмові з росіянином

Співачка неочікувано видала, що свого часу регулярно виходила на сцену напідпитку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Репер і продюсер Потап разом зі співачкою Настею Каменських розповіли про непрості стосунки з алкоголем.

Парочка зробила це у розмові з росіянином, музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим). Компанія спеціально зібралася в гримерці, аби побговорювати алкогольні звички. Потап навіть продемонстрував пляшку відкоркованого віскі, який, вочевидь, куштував ще до виходу на сцену в Юрмалі. Саме там на фестивалі Лайми Вайкуле дует нещодавно наробив галасу своїм виступом і зганьбився перед Пугачовою з Галкіним у залі.

Найгучніше зізнання пролунало від Насті Каменських. Співачка без жодного сорому пригадала, що на піку популярності могла дозволити собі випити чимало алкоголю перед концертом і при цьому, за її словами, залишалася абсолютно тверезою. Фрагмент розмови з’явився в TikTok-акаунті mimix_video.

Потап

Потап

«Коли я пила, то алкоголю було вдесятеро більше. У мене завжди був чоловічий колектив. Перед концертом, звісно. Пила все: коньяк, віскі, горілку. Я в усіх інтерв’ю казала, що пила, і тепер уся моя алкогольна кар’єра вилізе назовні. Але при цьому я маю чудовий вигляд. А зараз у Льоші маленька „чекушка“, яку навіть соромно показати», — видала артистка.

Та Потап нецензурно звернувся до Каменських і різко зауважив, що його колега колись дійсно не стримувала себе в кількості алкоголю за лаштунками. Ба більше, він узагальнив це на весь шоубізнес, назвавши його представників «продажними алкоголіками».

Настя Каменських і Grey Wiese

Настя Каменських і Grey Wiese

«Вона могла випити склянку й не бути п’яною. І після цього йшла виступати. Могла спокійно випити горілки з томатним соком і при цьому залишалася справжньою леді. Такий уже шоубізнес — продажні алкоголіки», — додав скандальний репер.

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Камесньких оскандалилися цинічними умовами для поверненння на Батьківщину й висміяли нові ціни на проїзд в Україні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
457
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