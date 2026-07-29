Міжнародні спостерігачі побачили ризики для справедливого суду у справі «Роттердам+»

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Про це йдеться у звіті місії за результатами засідання 15 липня.

За оцінкою спостерігачів, під час дослідження доказів сторона захисту неодноразово вказувала на суперечності, неточності та недостатню конкретизацію фактичних обставин, на які посилалося обвинувачення. Водночас суд сам неодноразово ставив прокурору запитання щодо доказового значення окремих матеріалів та їхнього зв’язку з інкримінованими діями.

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У місії наголошують: надання спірним матеріалам вирішального значення без належної перевірки та без реальної можливості захисту їх спростувати може поставити під сумнів загальну справедливість провадження.

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Експерти нагадують позицію Європейського суду з прав людини, згідно з якою обвинувальний вирок може ґрунтуватися лише на переконливих, достовірних та узгоджених доказах, а всі розумні сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого.

За висновком спостерігачів, якщо виявлені суперечності не будуть усунуті, а доказове значення матеріалів — мотивовано пояснене, це може звузити можливості захисту й порушити питання щодо відповідності обвинувачення стандарту доведення винуватості «поза розумним сумнівом». Такі ознаки можуть бути релевантними для оцінки дотримання гарантій статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

Моніторингова місія IAC ISHR виконує одне з основних завдань IAC ISHR — сприяє дотриманню права на справедливий суд та впровадженню сучасних практик у судочинство.

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