Чоловік пробрався до літака і заснув: його слова після пробудження здивували екіпаж

Літак / © Unsplash

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У словацькому аеропорту Кошице 50-річний чоловік улаштував нічні пригоди, які завершилися повномасштабною перевіркою безпеки та затримкою авіарейсу.

Про це пише Blikk.

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За даними ЗМІ, події розгорталися близько першої години ночі. Чоловік віком приблизно 50 років зайшов до терміналу аеропорту Кошице, де прокрався до двох закритих ресторанів, самостійно приготував собі каву та взяв їжу. Коли працівники аеропорту помітили стороннього та попросили його залишити приміщення, він вийшов із терміналу, проте не покинув територію об’єкта.

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Натомість порушник переліз через огорожу безпеки. Поблукавши охоронюваною зоною близько години, він піднявся трапом до пасажирського лайнера Embraer E195 авіакомпанії Austrian Airlines, зайшов усередину й заснув у першому ряду.

Курйоз викрили приблизно о 4-й ранку під час підготовки до посадки пасажирів на рейс до Відня, коли екіпаж натрапив на сплячого чоловіка в першому ряду сидінь.

«Ми вже в повітрі?» — це було єдине, що запитав чоловік, коли його розбудили члени екіпажу.

Через стороннього чоловіка в аеропорту Кошице негайно посилили безпеку. Літак повністю обшукали, залучивши кінолога з собакою для пошуку вибухівки. Через ці перевірки ранковий рейс до Відня 23 липня запізнився на дві години.

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Зловмисника затримала поліція. Хоча чоловік не мав при собі документів, що посвідчують особу, із знайдених у нього паперів правоохоронці зробили висновок, що він проходив психіатричне лікування.

Нагадаємо, чоловік дивом уникнув смерті, коли його висмоктало через вікно літака Boeing 737 на висоті. Попри травми, опіки та пережитий шок, найбільшого обурення у постраждалого та його родини викликала реакція авіакомпанії Ryanair після інциденту.

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