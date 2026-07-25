Літак врізався у житловий будинок: є загиблий, поліція шукає ще одну людину

Літак Tecnam. Ілюстративне фото: Dtom/CC BY-SA 3.0

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У федеральній землі Нижня Саксонія в Німеччині сталася авіакатастрофа за участю легкого літака. Повітряне судно впало на житловий будинок у місті Гандеркезе, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомило видання Mirror.

Місцева влада підтвердила загибель чоловіка. Наразі офіційно не повідомляється, чи був він пілотом літака. Водночас, як зазначив речник поліції Нижньої Саксонії, правоохоронці розшукують ще одну особу, яка, за попередніми даними, також могла перебувати на борту.

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За інформацією правоохоронців, будинок після зіткнення зазнав серйозних пошкоджень і потенційно перебуває під загрозою обвалення. Попри це, родини, яка проживає в оселі, під час аварії вдома не було, тому серед мешканців постраждалих немає.

У зв’язку з інцидентом над районом тимчасово призупинили повітряний рух. Рятувальні служби використовують дрони для обстеження місця катастрофи та координації робіт. Крім того, влада відключила електропостачання на вулиці, де сталася аварія, а для місцевих жителів відкрила тимчасовий контактний пункт на території сусіднього стрільбища Гандеркезе.

Повідомляється, що розбився одномоторний чотиримісний літак італійського виробника Tecnam. За даними місцевих ЗМІ, його довжина становить близько 7,5 метра, а розмах крил — приблизно 10,5 метра.

На місці події працюють кілька пожежно-рятувальних підрозділів та інші екстрені служби. Очікується, що літак витягуватимуть з-під завалів за допомогою крана, а стан пошкодженої будівлі оцінить інженер Федерального агентства технічної допомоги (THW).

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Причини авіакатастрофи наразі залишаються невідомими. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, через 74 роки після катастрофи біля Пуерто-Рико експедиція виявила уламки літака Pan Am. Саме ця аварія, яка забрала життя 52 людей, стала переламним моментом для цивільної авіації.

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