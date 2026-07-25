Батькам до уваги: чи можна дітям вживати мелатонін

чи можна дітям вживати мелатонін / © Associated Press

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Якісний сон — одна з головних умов здорового розвитку дитини. Саме під час нічного відпочинку відновлюється нервова система, зміцнюється імунітет, покращуються пам’ять, концентрація та емоційний стан.

Проте багато сімей роками стикаються з труднощами засинання чи порушеннями сну, перш ніж звертаються до лікаря. Часто вони шукають поради в інтернеті, де інформація не завжди враховує вік дитини чи справжню причину безсоння, про це розповіло видання The Washington Post.

Попри численні дискусії, мелатонін сьогодні залишається найдослідженішим засобом для покращення сну у дітей. А за правильного застосування він може бути корисним, однак лише тоді, коли використовується за рекомендацією лікаря.

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Що таке мелатонін і як він працює

Мелатонін — це гормон, який природним чином виробляється в організмі. Його синтез починається ввечері, досягає максимуму посеред ночі тазнижується до ранку. Саме він допомагає організму зрозуміти, що настав час сну та треба формувати добові чи циркадні ритми.

Найсильніше на вироблення мелатоніну впливає світло. Яскраве освітлення пригнічує його синтез, тоді як темрява, навпаки, стимулює вироблення гормону. Саме тому лікарі рекомендують зменшувати використання яскравих екранів увечері та більше перебувати на природному світлі вранці, це допомагає підтримувати здоровий режим сну.

Цікаво, що мелатонін також міститься в деяких продуктах харчування. Його природні джерела не порушують власне вироблення гормону організмом.

Мелатонін відрізняється від інших снодійних

На відміну від більшості безрецептурних засобів для сну, мелатонін працює одразу у двох напрямках. По-перше, він допомагає швидше відчути сонливість і заснути. По-друге, впливає на внутрішній біологічний годинник, допомагає скоригувати режим сну та неспання. Саме тому мелатонін може бути особливо корисним людям, у яких порушений циркадний ритм.

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Наприклад, у багатьох підлітків внутрішній біологічний годинник зміщується на пізніший час. Через це вони не відчувають сонливості до півночі, а ранкові піднімання стають справжнім випробуванням. У таких випадках мелатонін може допомогти організму раніше «отримати сигнал», що настав час спати.

Форми мелатоніну

Препарати мелатоніну випускаються у двох основних формах. Засоби зі швидким вивільненням починають діяти приблизно через 10–30 хв після приймання та допомагають швидше заснути. Існують також препарати пролонгованої дії, які поступово вивільняють мелатонін упродовж ночі та можуть допомагати людям, які часто прокидаються.

Деякі сучасні препарати поєднують обидва механізми — полегшують засинання та підтримують сон протягом ночі. У багатьох дітей із безсонням мелатонін скорочує час засинання та збільшує загальну тривалість нічного сну приблизно на пів години. Проте він допомагає не всім, тож самолікування не рекомендується.

Не варто пити мелатонін самостійно

Попри популярність, мелатонін має свої ризики. Перед початком приймання необхідно звернутися до лікаря. Насамперед важливо зрозуміти причину порушення сну, адже далеко не кожен випадок потребує медикаментозного втручання.

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Ще одна проблема — якість препаратів. Оскільки у деяких країнах мелатонін продається як харчова добавка, а не як лікарський засіб, його склад може суттєво відрізнятися від зазначеного на упаковці. В окремих продуктах фактичний вміст мелатоніну значно відрізнявся від заявленого виробником. Ба більше, у деяких добавках виявляли зовсім інші речовини, яких не мало бути у складі. Саме тому лікарі радять обирати продукцію перевірених виробників, яка проходить контроль якості.

Мелатонін потрібно зберігати якомога далі від дітей

Особливу небезпеку становлять жувальні пастилки чи «цукерки» з мелатоніном. Маленькі діти можуть сприймати їх за звичайні солодощі, а це значно підвищує ризик випадкового передозування.

Хоча більшість таких випадків супроводжується легкими симптомами, іноді дітям потрібна госпіталізація. Саме тому всі добавки із мелатоніном необхідно зберігати у недоступному для дітей місці.

Важливість дозування та час приймання

Ефективність мелатоніну багато у чому залежить не лише від дози, а й від часу приймання. Рекомендується приймати препарат приблизно за 30 хв до сну. Міжнародна педіатрична асоціація медицини сну радить такі максимальні добові дози:

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дітям до 2 років — застосування недостатньо вивчене, тому можливе лише під наглядом лікаря

2–3 роки — до 1 мг

4–5 років — до 2 мг

6–10 років — до 3 мг

від 11 років і підліткам — до 5 мг

Самостійно збільшувати дозування чи змінювати схему приймання не можна.

Мелатонін не є універсальним засобом проти безсоння, але й не варто його боятися, якщо його призначив лікар. Сьогодні це один із найвивченіших препаратів для корекції порушень сну у дітей, ефективність і безпечність якого підтверджують численні наукові дослідження. Водночас головне правило залишається незмінним: спочатку потрібно знайти причину проблем зі сном, налагодити режим дня та вечірні звички, а вже потім, за необхідності та лише під контролем спеціаліста, розглядати використання мелатоніну.

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