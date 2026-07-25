- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Інфанта Софія вийшла у світ з каблучкою своєї матері королеви Летиції
19-річна інфанта Софія продовжує носити аксесуар, який колись був улюбленим у її матері – королеви Летиції.
Мова про позолочену каблучку бренду Karen Hallam, прикрасу, яку сестри Софія та її старша сестра принцеса Леонор одного разу подарували своїй матері Летиції. Королева кілька років з'являлася на світських заходах із цією прикрасою, практично не знімаючи її, поки не поміняла на іншу улюблену прикрасу.
Тепер її стару прикрасу носить молодша дочка інфанта Софія. З каблучкою дівчина з'явилася на фіналі чемпіонату світу з футболу в США, приїхавши разом із сім'єю підтримати іспанську збірну з футболу, яка стала чемпіонами світу 2026 року.
Раніше Софія носила цю каблучку на інший захід влітку 2025 року.