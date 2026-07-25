ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Інфанта Софія вийшла у світ з каблучкою своєї матері королеви Летиції

19-річна інфанта Софія продовжує носити аксесуар, який колись був улюбленим у її матері – королеви Летиції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Мова про позолочену каблучку бренду Karen Hallam, прикрасу, яку сестри Софія та її старша сестра принцеса Леонор одного разу подарували своїй матері Летиції. Королева кілька років з'являлася на світських заходах із цією прикрасою, практично не знімаючи її, поки не поміняла на іншу улюблену прикрасу.

Тепер її стару прикрасу носить молодша дочка інфанта Софія. З каблучкою дівчина з'явилася на фіналі чемпіонату світу з футболу в США, приїхавши разом із сім'єю підтримати іспанську збірну з футболу, яка стала чемпіонами світу 2026 року.

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Раніше Софія носила цю каблучку на інший захід влітку 2025 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie