Інфанта Софія вийшла у світ з каблучкою своєї матері королеви Летиції

Інфанта Софія / © Getty Images

Реклама

Мова про позолочену каблучку бренду Karen Hallam, прикрасу, яку сестри Софія та її старша сестра принцеса Леонор одного разу подарували своїй матері Летиції. Королева кілька років з'являлася на світських заходах із цією прикрасою, практично не знімаючи її, поки не поміняла на іншу улюблену прикрасу.

Тепер її стару прикрасу носить молодша дочка інфанта Софія. З каблучкою дівчина з'явилася на фіналі чемпіонату світу з футболу в США, приїхавши разом із сім'єю підтримати іспанську збірну з футболу, яка стала чемпіонами світу 2026 року.

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Раніше Софія носила цю каблучку на інший захід влітку 2025 року.

Реклама

Новини партнерів