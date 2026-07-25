Чому найрадикальніші фанати Трампа раптово полюбили Україну: The Telegraph назвав справжні причини

MAGA-блогерка Лора Лумер відвідала Київ / Ілюстративне фото

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Вкрай несподівана трансформація поглядів впливової MAGA-блогерки Лори Лумер, яка раніше відверто глузувала з України, а тепер співчуває їй, є найяскравішою ознакою радикальних змін усередині політичної бази Дональда Трампа. Такі переконання серед консерваторів почали формуватися після того, як українська армія довела свою технологічну перевагу та стала ключовим партнером у боротьбі з російсько-іранським альянсом.

Про це пише The Telegraph.

Від неприязні до поваги

За останні роки впливові діячі руху MAGA кардинально переглянули своє ставлення до війни в Україні, змінивши риторику від повної байдужості до відкритої підтримки. Раніше відомі американські подкастери називали Київ ворогом та вимагали зупинити фінансування, однак сьогодні вони публічно закликають Дональда Трампа надати Україні максимальну військову підтримку.

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Переломним моментом для багатьох прихильників Трампа стало усвідомлення того, що Росія виявилася вкрай нещирою у своїх прагненнях до миру.

Своєю чергою Україна, яка чотири роки успішно протистоїть значно сильнішому ворогу, перетворилася на абсолютного лідера у впровадженні інноваційних методів сучасної війни.

Технологічний прорив та дрони

Однією з ключових причин зміни настроїв у Вашингтоні став неймовірний успіх українських технологій на полі бою, який вразив навіть найвище військове керівництво США. Секретар армії США Ден Дрісколл після візиту до Києва був приголомшений тим, наскільки Україна випередила американську армію у використанні безпілотників та штучного інтелекту.

Він особливо відзначив українську бойову систему Delta, яка бездоганно об’єднує всі дрони, датчики та вогневі платформи в єдину мережу, тоді як в американських збройних силах подібного аналога просто не існує.

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Американські посадовці тепер визнають, що Україна перестала бути країною, яка лише просить допомоги, і перетворилася на надзвичайно цінного технологічного партнера. Сполучені Штати вже почали купувати українські дрони, а нещодавно шість вітчизняних компаній навіть отримали дозвіл на експорт своїх безпілотників для тестування в армії США.

Іранський фактор

Серйозним аргументом для прихильників MAGA стала інформація про те, що Росія активно передає Ірану передові технології для розробки дронів та надає супутникові знімки. Ця таємна співпраця безпосередньо допомагала ісламській республіці здійснювати атаки на американські військові бази під час нещодавнього загострення конфлікту.

Українська розвідка оперативно скористалася цією ситуацією та передала союзникам на Близькому Сході беззаперечні докази російсько-іранської змови.

Згодом ЦРУ офіційно підтвердило інформацію про те, що Москва безпосередньо фінансує та постачає вибухівку режиму в Тегерані, який відкрито погрожує вбивством Дональду Трампу. Це змусило найрадикальніших американських консерваторів переконатися, що саме Росія є головним та найнебезпечнішим ворогом для їхньої держави.

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Візит Лори Лумер до України — останні новини

Нагадаємо, що відома американська блогерка Лора Лумер поділилася враженнями після пережитої нічної повітряної тривоги в Києві, зізнавшись, що гучна сирена викликала у неї сильне відчуття паніки. Інфлюенсерка наголосила, що цей страшний досвід змусив її ще глибше замислитися над щоденними стражданнями українців під час російських атак.

Крім того, в інтерв’ю українським ЗМІ Лора Лумер зізналася, що раніше перебувала під сильним впливом російської пропаганди і свідомо поширювала жахливі речі про Україну та президента Володимира Зеленського. Вона щиро вибачилася за свої слова та була приємно вражена незламною стійкістю киян і доглянутістю столиці попри багаторічну війну.

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