Росія посеред дня вдарила по житловому сектору і цивільних біля Одеси: є «прильоти» і поранений

Вибух / © Укрінформ

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У суботу, 25 липня, російська армія вкотре завдала удару по Одеській області. Внаслідок атаки в Одеському районі зазнали пошкоджень житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, пошкоджено приватний будинок і близько десяти розташованих поруч осель. Також відомо про одного постраждалого — 65-річного чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу.

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Крім того, пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.

«На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 24 липня армія РФ вкотре масовано атакувала Одеську область ракетами та ударними БпЛА. Пошкоджено будинки. Внаслідок обстрілу травми отримали жінка і 4-річна дитина.

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