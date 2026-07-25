Російський дрон вдарив по пошті в одному з обласних центрів: кількість загиблих зросла (фото)

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Напередодні російський безпілотник влучив по території поштового відділення у Сумах. Кількість жертв зросла до трьох осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

«У Сумській міській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника загинули два чоловіки. Особа третього загиблого встановлюється», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Окрім того, поранення отримав 33-річний чоловік, ще один 28-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що загинули водії «Нової пошти», яким було 43, 53 та 48 років.

«В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські. Дорогою до лікарні він помер», — наголосив Григоров.

Що відомо про атаку

Після російського удар на місці «прильоту» виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару.

Реклама

«Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де перебували та працювали люди», — додав чиновник.

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Як повідомлялося, Росія посеред ночі вдарила реактивним дроном по Сумах. Пошкоджено склади й транспорт.

Новини партнерів