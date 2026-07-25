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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2094
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон вдарив по пошті в одному з обласних центрів: кількість загиблих зросла (фото)

Удар російського реактивного БпЛА по Сумах забрав життя трьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах.

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

Напередодні російський безпілотник влучив по території поштового відділення у Сумах. Кількість жертв зросла до трьох осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

«У Сумській міській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника загинули два чоловіки. Особа третього загиблого встановлюється», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, поранення отримав 33-річний чоловік, ще один 28-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що загинули водії «Нової пошти», яким було 43, 53 та 48 років.

«В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські. Дорогою до лікарні він помер», — наголосив Григоров.

Що відомо про атаку

Після російського удар на місці «прильоту» виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару.

«Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де перебували та працювали люди», — додав чиновник.

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Наслідків атаки РФ по поштовому відділенню у Сумах. / © Суспільне

Як повідомлялося, Росія посеред ночі вдарила реактивним дроном по Сумах. Пошкоджено склади й транспорт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2094
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