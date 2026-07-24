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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
446
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Росія скинула авіабомби на одне з міст: є загиблі, багато поранених - деталі

Російські авіабомби вбили людей і зруйнували житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака РФ.

Атака РФ. / © facebook/Павло Кириленко

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 24 липня російська армія вдарила авіабомбами по Слов’янську Донецької області. Є загиблі та багато поранених.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок російського удару загинуло п’ять людей загинули, а дев’ятеро отримали поранення.

У місті зазнали руйнувань щонайменше десять приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

«Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську», — наголосив він.

Атака на Слов’янськ 24 липня. / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ 24 липня. / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, вночі проти 24 липня РФ масовано вдарила по Одеській області. Окупанти запустили ракети і безпілотники. Через атаку було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.

Окрім того, посеред дня Росія посеред дня вдарила по цивільних в Одесі. Пошкоджено меблевий магазин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
446
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