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Росія скинула авіабомби на одне з міст: є загиблі, багато поранених - деталі
Російські авіабомби вбили людей і зруйнували житлові будинки.
Зранку 24 липня російська армія вдарила авіабомбами по Слов’янську Донецької області. Є загиблі та багато поранених.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок російського удару загинуло п’ять людей загинули, а дев’ятеро отримали поранення.
У місті зазнали руйнувань щонайменше десять приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
«Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську», — наголосив він.
Нагадаємо, вночі проти 24 липня РФ масовано вдарила по Одеській області. Окупанти запустили ракети і безпілотники. Через атаку було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.
Окрім того, посеред дня Росія посеред дня вдарила по цивільних в Одесі. Пошкоджено меблевий магазин.