Владислава Молчанова присвятила звання «Мати-героїня» українським жінкам, які виховують дітей під час війни

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Молчанова зазначила, що не сприймає відзнаку лише як особисте досягнення. За її словами, велика родина — це щоденна праця, у якій важливими є підтримка близьких, допомога друзів і колег, турбота батьків, а також досвід бабусь і дідусів.

Владислава Молчанова виросла в Києві в родині науковців. Вона закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «біофізика», але згодом пішла шляхом підприємницвта. У 2003 році Молчанова заснувала девелоперську компанію Stolitsa Group. Сьогодні, разом з литовською групою BT Invest, співвласником компанії є її син Іван.

Владислава Молчанова виховує трьох синів і трьох доньок. Всі вони проживають в Україні.

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У своєму дописі вона окремо звернула увагу на досвід українських матерів під час повномасштабної війни. За її словами, сьогодні жінки народжують під час обстрілів, ростять дітей між повітряними тривогами, чекають рідних із фронту, працюють, волонтерять і намагаються зберегти для дітей відчуття дому та безпеки.

Саме українським матерям Молчанова присвятила отриману нагороду. Вона наголосила, що материнство в сучасній Україні стало формою тихого героїзму — без гучних слів, але з любов’ю, витримкою та відповідальністю за майбутнє дітей і держави.

Окрім підприємницької діяльності, Молчанова займається благодійністю. З квітня 2022 року її фонд передав українським захисникам допомоги на понад 250 млн грн.

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