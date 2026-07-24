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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 25–26 липня

Ці вихідні, 25 та 26 липня, дадуть нам змогу поєднати сьогодення з минулим, завдяки чому можна буде розв’язати важливі питання будь-якого — як професійного та господарського, так і особистого — характеру.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суботу, 25 липня, зірки рекомендують провести в колі своєї родини — з рідними та близькими, на спілкування з якими нам — через тотальну зайнятість — найчастіше не вистачає часу в будні. Літній день сприятливий для поїздок на природу, пікніків, відвідування культурних заходів — театрів, концертів, виставок.

Також цього дня можна й потрібно дарувати рідним та друзям подарунки, про які вони давно мріють. Для цього зовсім необов’язково шукати особливий привід, та й дорогими вони бути не повинні — це саме той випадок, коли виявлена увага набагато важливіша за вартість.

Зараз не найкращий час для домашніх справ, якими ми так любимо займатися у вихідні, та для подорожей — вони, найімовірніше, виявляться невдалими.

Неділя, 26 липня — день, коли минуле вривається в наше життя, повертаючи в нього події та людей, яких ми вважали давно й безслідно забутими. Найчастіше в такий час нам доводиться виправляти раніше припущені помилки та засвоювати урок, який вирішила піднести нам сама доля, але цього разу важливим моментом може стати спілкування з людьми, яких ми давно не бачили.

Існує велика ймовірність того, що стосунки, які колись були перервані, перейшовши на новий рівень, отримають шанс на відновлення — не варто відмовлятися від нього.

Кому пощастить у цей — у всіх сенсах приємний — час?

Близнята

Близнята можуть отримати пропозицію професійного характеру, від якої вони не тільки не матимуть змоги, але й не захочуть відмовитися. Незважаючи на її неофіційний характер — а іншого у вихідні й бути не може — вона буде настільки серйозною, що представникам цього знака необхідно ретельно над нею подумати і ухвалити правильне рішення, яке, звісно, виявиться позитивним.

Нове місце роботи обіцяє не лише професійні перспективи, а й значний прибуток, що для них має набагато більшу вагу.

Рак

Ракам, які проведуть час у колі рідних та близьких, вдасться не тільки відпочити душею, що в наш час вже чимало, а й отримати важливу інформацію, яка допоможе їм зорієнтуватися в ситуації, що склалася в їхньому житті.

Виявиться, що хтось із близьких має цінну для представників цього знака інформацію, якою він і поділиться з ними. Залишиться лише правильно розпорядитися новими знаннями, застосувавши їх у необхідній сфері свого життя: таким чином вдасться поліпшити своє життя в усіх напрямах.

Козоріг

На Козорогів чекає зустріч із людиною, яку вони давно не бачили. Стосунки з нею у представників цього знака могли бути найрізноманітнішими — від ділових і професійних до особистих і романтичних, але мета їхнього спілкування цього разу полягатиме в тому, щоб розв’язати питання, які залишилися між ними невирішеними.

Обидві сторони отримають чудову нагоду позбутися тягаря минулих помилок і розпочати стосунки — а разом з ними й життя — з чистого аркуша. Головне — надалі не припускатися таких хиб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
241
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