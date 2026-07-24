Олександра Даддаріо в мінісукні та босоніжках на шпильках прогулялася Мангеттеном

Олександра Даддаріо / © Getty Images

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Знаменитість була заскочена на знімальному майданчику серіалу «У супроводі» в районі Трібека на Мангеттені в Нью-Йорку.

Ця романтична комедія розповідає про розлученого батька з Мангеттена, який випадково стає чоловіком на виклик. Партнером Олександри Даддаріо на знімальному майданчику став Бретт Голдстін.

Олександра Даддаріо / © Getty Images

На зніманнях акторка з’явилася в мініатюрній сукні в принт і з драпуванням на талії та чорних босоніжках на високих шпильках. Її каштанове волосся було розпущене, а в макіяжі вона підкреслила виразні очі та губи червоною помадою.

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