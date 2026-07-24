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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
92
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Страждала від тяжкої хвороби: у Бена Аффлека померла мама

Вже відомо, що стало причиною смерті мами зірки Голлівуду.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

У родині голлівудського актора Бена Аффлека сталося горе.

Померла мама артиста Кріс Аффлек. Сумну новину повідомляє видання Hello. Життя Кріс Аффлек обірвалося ще 2 червня, однак лише зараз про це оголосили публічно. Вона померла мирно уві сні у віці 83 років.

Причиною смерті мами Бена Аффлека стала тяжка хвороба. Так, торік у грудні жінці діагностували рак підшлункової залози. Лікарі прогнозували, що Кріс Аффлек проживе з недугою не більше шести місяців.

Бен Аффлек із мамою / © Getty Images

Бен Аффлек із мамою / © Getty Images

Врешті, Кріс Аффлек встигла втілили в життя свою останню волю. Жінка мріяла застати той момент, коли її онук Аттікус (син брата Бена Аффлека Кейсі) закінчить школу. Врешті, подія сталася 31 травня, а 2 червня життя Кріс Аффлек обірвалося.

Зазначимо, мама у житті Бена Аффлека була неабияк важливою. Жінка була опорою для своїх синів — Бена та Кейсі. Особливо вона підтримувала їх у кар’єрі. До речі, саме мама була поруч із Беном Аффлеком, коли він 1998 року став лауреатом «Оскара». Тож, втрата рідної людини є неабияк болісною для актора.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український танцівник Олександр Гарбарчук. Саме він виступав зі співачкою Русланою на «Євробачення-2004» та привіз до України першу перемогу на музичному конкурсі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
92
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