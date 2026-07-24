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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Йому личить: Джейсон Стейтем продемонстрував стильний літній образ

Відомий актор опублікував у мережі серію нових фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

58-річний актор Джейсон Стейтем опублікував у своєму Instagram серію фото, на яких він позує у стильному образі: смугастій сорочці з короткими рукавами, білих бермудах і молочних шльопанцях.

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Образ вийшов невимушеним і ідеально підходить для спекотної середземноморської погоди — адже зараз він перебуває на Мальті, де тривають знімання метакомедії «Джейсон Стейтем вкрав мій мотоцикл» (Jason Statham Stole My Bike), режисером якої є Девід Літч. У цьому фільмі Стейтем грає перебільшену, сатиричну версію самого себе. Прем’єра запланована на 6 серпня 2027 року.

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Судячи з усього, фото зробила кохана актора — 39-річна британська модель та колишня «ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі, адже вона жартома написала у коментарі: «Познач, будь ласка, фотографа».

Нагадаємо, що раніше брутальний Джейсон Стейтем у штанах на підтяжках влаштував фотосесію біля ретро-спорткара.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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