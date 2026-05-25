ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Джейсон Стейтем і його кохана позували біля єгипетських пірамід і Сфінкса

Зіркова пара не змогла пропустити важливу спортивну подію.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

58-річний актор Джейсон Стейтем і його кохана — 39-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — прилетіли до Єгипту, щоб подивитися бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

Але вони встигли не тільки насолодитися видовищним поєдинком, а й подивитися на головні визначні пам’ятки країни — єгипетські піраміди, стародавні кам’яні гробниці фараонів, розташовані на плато Гіза в передмісті Каїра, а також Сфінкса.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Вони зробили серію фото, які у своєму Instagram показав актор.

Джейсон позувала в лляному костюмі з бермудами і, звісно, в сонцезахисних окулярах, а Розі — у майці, білих штанах-карго, солом’яному капелюсі і шарфі, замотаному навколо шиї.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Пара мала дуже гармонійний вигляд.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків. Наразі вони виховують двох дітей — сина і доньку.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла у світ з Джейсоном Стейтемом— пара відвідала світський захід на Лазурному березі Франції.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie