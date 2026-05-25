Користь туалетної втулки для ваших рослин

Еко-підхід у садівництві давно перестав бути трендом і став практикою. Перероблені матеріали, мінімізація пластику та повторне використання побутових речей уже активно входять у щоденну рутину садівників.

Серед таких рішень і картонні втулки від туалетного паперу, які можна використовувати як біорозкладні горщики для розсади. Вони зручні, доступні та безпечні для ґрунту, адже поступово розкладаються та не травмують коріння рослин. Але, як пояснює садівник Саймон Акеройд, є одна деталь, яка визначає, чи виживе ваша розсада.

Головне правило втулки

Вони справді чудово працюють як екологічні мінігорщики для рослин. Проте помилка, яку часто роблять садівники, — неправильна глибина садіння. За словами Саймона, картонна втулка має бути повністю заглиблена, так, щоб жодна її частина не виступала над поверхнею ґрунту.

Причина проста, але критично важлива: картон, який залишається зверху, починає працювати як «фітель». Він витягує вологу з ґрунту та буквально висушує кореневу систему рослини.

У результаті, ви отримаєте пересушену розсаду, яка може загинути навіть попри правильний догляд.

Картон добре вбирає та передає вологу. У природних умовах це корисна властивість, але у випадку з розсадою вона може стати проблемою. Якщо верхній край втулки контактує з повітрям, він швидко висихає та починає «тягнути» вологу з нижніх шарів ґрунту. Саме тому глибоке садіння — не дрібниця, а ключовий фактор успіху.

Екоплюс

Окрім функціональності, туалетні втулки мають ще одну перевагу — вони повністю біорозкладні. Це означає, що їх можна висаджувати разом із рослиною, а це мінімізує стрес для коренів під час пересаджування.

Але ефективність цього лайфхаку залежить не від матеріалу, а від техніки використання.

Садівництво часто здається складним мистецтвом, але інколи все вирішує одна деталь. Картонна втулка може стати ідеальним екогорщиком для розсади, але лише тоді, коли повністю схована у ґрунті.

