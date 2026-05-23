Топ-6 видів квітів, які легко виростити з насіння, навіть якщо ви новачок

Топ-6 видів квітів, які легко виростити з насіння / © Associated Press

Садівниця Erin Berkyto розповіла про шість варіантів квітів, які легко виростити з насіння, та які одночасно обожнюють бджоли, метелики та всі, хто мріє про естетичний сад як з картинки Pinterest.

Сьогодні тренд на «живі» сади та натуральну красу тільки набирає популярності. Люди все частіше відмовляються від ідеально стерильних клумб на користь квітів, які підтримують екосистему, приваблюють запилювачів і водночас мають невимушено красивий вигялд. Саме тому квіти, вирощені з насіння, стали справжнім фаворитом серед садівників, вони доступні, невибагливі та дарують особливе задоволення від процесу.

Чорнобривці

М’які кремово-жовті квіти сорту «Buttercream» мають значно делікатніши вигляд за класичні помаранчеві чорнобривці. Водночас вони залишаються такими ж практичними, адже ці рослини природно відлякують шкідників і чудово підходять для бордюрів.

Висівати насіння радять одразу у відкритий ґрунт після останніх заморозків. До моменту проростання ґрунт потрібно підтримувати вологим, перші сходи з’являються вже через 5–7 днів. А далі чорнобривці тішитимуть цвітінням увесь сезон.

Сухоцвіт

Це той випадок, коли квіти мають майже намальований вигляд. Їхні «паперові» пелюстки теплих відтінків ідеально підходять для сухих композицій та літніх букетів.

Насіння рекомендують висівати у приміщенні за 6–8 тижнів до завершення сезону заморозків, а вже потім пересаджувати рослини надвір. Для активного росту їм потрібні сонце та добре дренований ґрунт.

Календула

Яскрава календула — це не лише декоративна квітка, а й справжній улюбленець запилювачів. Її пелюстки їстівні, а сама рослина давно відома своїми заспокійливими властивостями для шкіри.

Висівати календулу можна ранньою весною або наприкінці літа. Насіння проростає приблизно через 10–14 днів. Найкраще ця квітка почувається у прохолодніших температурах та на ділянках із частковим або повним сонцем.

Космея

Сорт «Apricot Lemonade» має вигляд, ніби його створили спеціально для романтичних садів у стилі заміського життя. Ніжні пастельно-жовті та рожеві відтінки створюють ефект польових квітів, а високі повітряні стебла додають клумбі легкості.

Космею можна висівати просто у ґрунт після останніх заморозків. Вона чудово росте навіть у бідному ґрунті та майже не потребує складного догляду, достатньо розсипати насіння, легко загорнути граблями та полити.

Цинія

Сорт «Ballerina» — це пишні, трохи рюшеві квіти у м’яких пастельних кольорах. Вони мають чудовий вигляд у букетах і притягують метеликів.

Насіння висівають у відкритий ґрунт після завершення заморозків на сонячній ділянці. Перші паростки з’являються вже через 5–7 днів. Одначе памʼятайте, що треба залишати достатньо простору між рослинами, щоб уникнути грибкових хвороб і появи плісняви.

Жоржини

Жоржини зазвичай асоціюються з бульбами та складним доглядом, але сорт «Watercolour Mix» руйнує цей стереотип. Ці ніжні квіти можна виростити із насіння і вони почнуть квітнути вже у перший рік.

Насіння також висівають у приміщенні за 6–8 тижнів до останніх заморозків. Після цього рослини пересаджують у поживний, добре дренований ґрунт на сонячному місці.

Усі шість сортів цих квітів мають одну спільну рису, вони приваблюють бджіл та інших запилювачів, що особливо важливо для сучасного екологічного садівництва. Крім того, ці рослини мають чудовий вигляд у букет, тому ваш сад легко може перетворитися ще й на джерело сезонних букетів для дому.

І що особливо приємно, більшість із них не потребують ідеального ґрунту, дорогих добрив чи складного догляду. Саме тому їх так люблять новачки.

