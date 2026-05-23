Місячний гороскоп на 25–31 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 25 до 31 травня.

Понеділок, 25 травня

День, коли не варто домагатися свого будь-яким шляхом — те, що призначено людині долею, прийде до неї без особливих зусиль, а все інше, навіть якщо його дістати, щастя не принесе. Цього дня бажано відмовитися від думок про матеріальне — духовні цінності уможливлять сплеск натхнення і пов’язаного з ним успіху в особистому житті. День також сприятливий для зустрічей із друзями та родичами — навіть якщо вдень через професійну зайнятість для цього не буде часу, побачення з ними можна перенести на вечір.

Вівторок, 26 травня

День призначений для цілеспрямованої і плідної, але обов’язково масштабної діяльності. Розв’язання будь-яких питань буде успішним, тому необхідно скористатися моментом, щоб розпочати роботу над ними. Час також сприятливий для допомоги іншим людям: будь-яка добра справа принесе вагомі плоди і дуже швидко повернеться сторицею. Сили, які ми будемо мати на цей момент, необхідно витрачати з розумом: не варто хапатися за всі справи одразу — треба вибрати тільки найважливіші.

Середа, 27 травня

Тихий і спокійний день, коли не передбачається різких і бурхливих подій, які можуть травмувати нашу психіку. Зірки перевіряють бажання кожного з нас діяти в обраному раніше напрямі та з’ясовують, наскільки серйозними є наші наміри і з якою завзятістю й цілеспрямованістю ми готові працювати над власними планами. Не варто вступати в суперечки з людьми, з якими ми перебуваємо на різних інтелектуальних рівнях: довести свою слушність нам у такому разі однаково не вдасться.

Четвер, 28 травня

День, коли в життя кожної людини повертається її минуле. Воно може набути будь-якої форми — спогадів, зустрічей з колись значущою для нас людиною, відчуття дежавю, головне, що його мета — винести урок з минулого і врахувати їх у сьогоденні та майбутньому. Від нових починань у цей час краще відмовитися — успіху від них очікувати не доводиться.

П’ятниця, 29 травня

День, коли удача буде супроводжувати нас у всіх професійних і життєвих сферах. Але на перший план, найімовірніше, вийде особисте життя, у якому можливі несподівані — і приємні — події, до яких потрібно бути готовими. Водночас потужний потік космічної енергії зробить нас надто емоційними, на що потрібно зважати, особливо якщо є потреба про щось серйозне поговорити з близькою людиною. Найкраща стратегія виходу із ситуації, що склалася, — обмежити спілкування з оточенням.

Субота, 30 травня

День активних дій, коли, поставивши перед собою мету — у вихідний день, найімовірніше, побутового характеру, — потрібно йти до неї, не відволікаючись на сторонні заняття. Не варто зволікати, сумніватися у своїх силах і — особливо — відступати назад: окресливши мету, потрібно йти до неї. Не можна давати волю негативним аспектам своєї особистості — це може посварити з оточенням, насамперед рідними і близькими.

Неділя, 31 травня

Рідкісний день, коли душа, мозок і тіло людини перебувають в абсолютній рівновазі. Космічна енергія, яку відчує сьогодні кожен із нас, дасть змогу розв’язати будь-яке питання, але оскільки йдеться про вихідний день, то, найімовірніше, воно стосуватимуться особистого життя кожного з нас. До чого б не мали стосунок наші заняття, небажано напружуватися: користі від цього однаково не буде, тому бажано присвятити день своєму хобі, а ще ліпше — відпочинку, як і годиться в неділю.

