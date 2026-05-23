Путін видав заяву про втрати РФ у війні: «Жодної марної жертви»

Путін на тлі мільйонних втрат видав абсурдну заяву про «не марні жертви» у війні в Україні.

Володимир Путін. / © Associated Press

Західні аналітики заявляють про зростання втрат армії РФ у війні в Україні, які перевали за 1,3 млн. Втім, «фюрер» Володимир Путін зовсім не зважає на це і навіть шокував цинічною заявою про «немарні жертви».

Заяву «фюрер» зробив під час зустрічі з учасниками «Врємя гєроєв», яка передбачає призначення на управлінські посади солдатів «сво».

Путін шокував формулюванням, коли заявив, мовляв, під час війни в Україні Росія «не зазнала жодної марної жертви».

«Всі наші втрати, жертви не марні. Немає жодної марної жертви», — абсурдно заявив він, додавши, мовляв, його загарбники «розуміють, за що борються».

Втрати РФ — шокувальні цифри

Дані українського Генштабу свідчать про те, що станом на 23 травня 2026-го загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го становлять близько 1 354 810 осіб. Лише за минулу добу було знищено 950 загарбників.

Водночас президент України Володимир Зеленський назвав шокувальні дані про втрати Росії від початку 2026-го. Вони склали понад 145 тисяч осіб: ліквідовано майже 86 тис. загарбників, а важкі поранення мають щонайменше 59 тис. росіян.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні не лише вдалося сповільнити наступ Росії, а й завдавати величезних втрат. Щомісяця країна-агресорка втрачає понад 34–35 тис. військових (вбитими або важко пораненими). Так, у квітні кожен кілометр просування коштує Кремлеві 179 солдатів.

