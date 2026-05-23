Пропозиція Німеччини надати Україні "асоційоване" членство в ЄС є несправедливою — Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус «асоційованого члена» Європейського Союзу є «несправедливою», оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках блоку

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист, який агентство отримало у своє розпорядження.

«Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України», — написав Володимир Зеленський.

Реклама

Президент вважає, що усунення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

Напередодні Financial Times написала, що Франція та Німеччина, відкинувши пропозиції Єврокомісії, пропонують надати Україні «символічне» членство в ЄС, що виключає доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу під час ухвалення рішень до набуття повноцінного членства. В Берліні взагалі наполягають на статусі «асоційованого члена» для України, в Парижі — «інтегрованої держави».

Новини партнерів