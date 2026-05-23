Ціни на молочку в Україні зростуть вже цього літа: скільки доведеться платити

Ціни на молочку в Україні зростуть / © Unsplash

Реклама

В Україні вже цього літа чи восени можуть суттєво здорожчати молочні продукти. Молочка може здорожчати на 10%.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі День.LIVE.

В Україні здорожчають молочні продукти

Під час літньо-осіннього періоду українці можуть стикнутися зі здорожчанням молочних продуктів. Попри сезон «великого молока», коли через теплу погоду будуть більші надої, вартість молока та молочних продуктів може зрости подекуди на 5–10% через витрати на виробництво, електроенергію, логістику.

Реклама

Все це вже зараз впливає на роботу молочних ферм.

«Є продукти, які будуть зростати в межах 5–10%, а є ті, що навпаки знижуватимуться внаслідок сезонності», — заявив Марчук.

Попри все, на ринку є і протилежні тенденції: після Великодня почали дешевшати яйця, почалося зростання пропозиції.

Також влітку традиційно здешевшають овочі борщового набору. Вони, можливо, будуть трохи дорожчими за ціни 2025 року.

Реклама

В Україні зростуть ціни на хліб

Нагадаємо, що вартість хліба в Україні зросте навіть за умови високого врожаю. Хліб здорожчає через зростання собівартості виробництва зерна та борошна.

За словами експерта Бориса Шестопалова, більшість своїх проблем підприємства змушені розв’язувати самостійно, зокрема, питання енергозабезпечення.

Крім усього, виробництва потрібно захищати і фізично — від російських атак. Через це виробники хліба змушені постійно шукати кошти на РЕБ для Сил оборони. Пекарі готові брати на себе таке кредитне навантаження.

Новини партнерів