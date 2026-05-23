Цены на молочку в Украине вырастут уже этим летом: сколько придется платить

Цены на молочку в Украине вырастут

В Украине уже этим летом или осенью могут существенно удорожать молочные продукты. Молочка может подорожать на 10%.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE.

Во время летне-осеннего периода украинцы могут столкнуться с удорожанием молочных продуктов. Несмотря на сезон «большого молока», когда из-за теплой погоды будут большие надои, стоимость молока и молочных продуктов может вырасти где-то на 5–10% из-за затрат на производство, электроэнергию, логистику.

Все это уже сейчас оказывает влияние на работу молочных ферм.

«Есть продукты, которые будут расти в пределах 5–10%, а есть наоборот те, которые будут дешеветь в результате сезонности», — заявил Марчук.

Несмотря на все, на рынке есть и противоположные тенденции: после Пасхи начали дешеветь яйца, начался рост предложения.

Также летом традиционно подешевеют овощи борщового набора. Они, возможно, будут немного дороже цен 2025 года.

В Украине вырастут цены на хлеб

Напомним, что стоимость хлеба в Украине вырастет даже при высоком урожае. Хлеб подорожает из-за роста себестоимости производства зерна и муки.

По словам эксперта Бориса Шестопалова, большинство своих проблем предприятия вынуждены решать самостоятельно, в частности, вопросы энергообеспечения.

Кроме всего, производства нужно защищать и физически — от российских атак. Поэтому производители хлеба вынуждены постоянно искать средства на РЭБ для Сил обороны. Пекари готовы брать на себя такую кредитную нагрузку.

