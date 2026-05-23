Именины июня 2026 года: когда и кого поздравлять по старому и новому церковным календарям
Если вы планируете поздравление с Днем ангела в июне 2026 года для родных, друзей или коллег, следует заранее учесть важный нюанс церковного календаря. Сегодня в Украине параллельно используются два календарных стиля — григорианский и новоюлианский, и именно они определяют разные даты чествования святых.
Именины, или День ангела, — это важная христианская традиция, имеющая глубокое духовное значение. В этот день чтят память святого или святого, именем которых человек был наречен во время Таинства Крещения. Вот почему День ангела считается не просто праздником имени, а личной датой духовного покровителя.
В украинской традиции именины напрямую связаны с церковным календарем. В то же время следует учитывать, что используются различные календарные системы — григорианский и новоюлианский стили, имеющие различия в датах чествования святых. Поэтому одна и та же именинная дата может приходиться на разные дни в зависимости от церковной традиции.
В результате люди с одинаковыми именами могут отмечать День ангела в разные дни года. Окончательный выбор даты празднования обычно зависит от родственных обычаев, духовных убеждений и личного отношения к церковной традиции.
Именины в июне 2026 года по новому стилю
1 июня — Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера;
2 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;
3 июня — Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;
4 июня — Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;
5 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;
6 июня — Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана;
7 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;
8 июня — Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;
9 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина;
10 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;
11 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;
12 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;
13 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина;
14 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай;
15 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;
16 июня — Константин, Михаил, Моисей, Петр;
17 июня — Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея;
18 июня — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей;
19 июня — Иван, Мария;
20 июня — Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Инна, Римма;
21 июня — Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Анастасия, Василиса;
22 июня — Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;
23 июня — Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор;
24 июня — Антон, Иван, Никита, Яков;
25 июня — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;
26 июня — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел;
27 июня — Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Иванна;
28 июня — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей;
29 июня — Павел, Петр;
30 мая — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков.
Именины в июне 2026 года по старому стилю
1 июня — Матвей, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Анастасия;
2 июня — Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна;
3 июня — Ярослав, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Елена;
4 июня — Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Павел, Федор, София;
5 июня — Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Даниил, Дмитрий, Давид, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Мария;
6 июня — Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор;
7 июня — Иннокентий, Иван, Федор;
8 июня — Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Макар, Марк, Елена;
9 июня — Леонид, Иван, Леонтий, Петр, Анастасия, Диана;
10 июня — Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел;
11 июня — Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Фаина;
12 июня — Яков, Салон;
13 июня — Антон, Борис, Роман, Кристина;
14 июня — Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера;
15 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;
16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;
17 июня — Митрофан, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;
18 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;
19 июня — Георгий, Ростислав, София, Юлиана;
20 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;
21 июня — Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;
22 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа;
23 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;
24 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;
25 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;
26 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Анна, Антонина;
27 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;
28 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;
29 июня — Константин, Михаил, Петр;
30 июня — Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея, Дина.