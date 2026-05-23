Именины июня 2026 года: когда и кого поздравлять по старому и новому церковным календарям

Именины июня 2026 года / © pexels.com

Реклама

Именины, или День ангела, — это важная христианская традиция, имеющая глубокое духовное значение. В этот день чтят память святого или святого, именем которых человек был наречен во время Таинства Крещения. Вот почему День ангела считается не просто праздником имени, а личной датой духовного покровителя.

В украинской традиции именины напрямую связаны с церковным календарем. В то же время следует учитывать, что используются различные календарные системы — григорианский и новоюлианский стили, имеющие различия в датах чествования святых. Поэтому одна и та же именинная дата может приходиться на разные дни в зависимости от церковной традиции.

В результате люди с одинаковыми именами могут отмечать День ангела в разные дни года. Окончательный выбор даты празднования обычно зависит от родственных обычаев, духовных убеждений и личного отношения к церковной традиции.

Реклама

Именины в июне 2026 года по новому стилю

1 июня — Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера;

2 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;

3 июня — Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;

4 июня — Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;

5 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;

6 июня — Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана;

7 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;

8 июня — Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;

9 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина;

10 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;

11 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;

12 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;

13 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина;

14 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай;

15 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;

Кого поздравлять с именинами в июне 2026 года по новому стилю / © pexels.com

16 июня — Константин, Михаил, Моисей, Петр;

17 июня — Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея;

18 июня — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей;

19 июня — Иван, Мария;

20 июня — Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Инна, Римма;

21 июня — Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Анастасия, Василиса;

22 июня — Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;

23 июня — Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор;

24 июня — Антон, Иван, Никита, Яков;

25 июня — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;

26 июня — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел;

27 июня — Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Иванна;

28 июня — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей;

29 июня — Павел, Петр;

30 мая — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков.

Именины в июне 2026 года по старому стилю

Именины в июне 2026 года по старому стилю / © pexels.com

1 июня — Матвей, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Анастасия;

2 июня — Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна;

3 июня — Ярослав, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Елена;

4 июня — Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Павел, Федор, София;

5 июня — Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Даниил, Дмитрий, Давид, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Мария;

6 июня — Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор;

7 июня — Иннокентий, Иван, Федор;

8 июня — Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Макар, Марк, Елена;

9 июня — Леонид, Иван, Леонтий, Петр, Анастасия, Диана;

10 июня — Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел;

11 июня — Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Фаина;

12 июня — Яков, Салон;

13 июня — Антон, Борис, Роман, Кристина;

14 июня — Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера;

15 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;

Кого поздравлять с именинами в июне 2026 года по старому стилю / © pexels.com

16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;

17 июня — Митрофан, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;

18 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;

19 июня — Георгий, Ростислав, София, Юлиана;

20 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;

21 июня — Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;

22 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа;

23 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;

24 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;

25 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;

26 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Анна, Антонина;

27 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;

28 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;

29 июня — Константин, Михаил, Петр;

30 июня — Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея, Дина.

Новости партнеров