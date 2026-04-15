Православный календарь праздников в мае 2026 года: какое важное событие ждет украинцев в конце весны
В мае 2026 года православные верующие и греко-католики будут праздновать один из важнейших праздников в церковном календаре, который зависит от даты Пасхи — Троицу. Также в мае мы празднуем Вознесение Господне и ряд других важных событий.
В мае православное сообщество празднует немало важных праздников.
Основные церковные даты мая 2026 года
1 мая — святого пророка Иеремии;
2 мая — святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;
3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;
4 мая — святой мученицы Пелагии;
5 мая — святой мученицы Ирины;
6 мая — святого Иова;
7 мая — святого мученика Акакия;
8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;
9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;
10 мая — святого апостола Симона Зилота;
11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;
12 мая — святых Эпифания и Германа;
13 мая — святой мученицы Гликерии;
14 мая — святого мученика Исидора;
15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;
16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;
17 мая — святого апостола Андроника и других;
18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;
19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;
20 мая — святого мученика Талатея;
21 мая — Вознесение Господне; святых равноапостольных Константина и Елены;
22 мая — святого мученика Василиска;
23 мая — святого преподобного исповедника Михаила, епископа; святой преподобной Евфросинии;
24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;
25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
26 мая — святого апостола Карпа, одного из 70-ти;
27 мая — святого священномучника Терапонта, епископа;
28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;
29 мая — святой преподобной мученицы Теодосии, девы;
30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;
31 мая — Пресвятой Троицы (Пятидесятница, Зеленые праздники); святого преподобного Иермия; святого мученика Ермея.
Православный календарь праздников на май 2026 года выступает для верующих своеобразным духовным указателем: он не только помогает заранее спланировать участие в богослужениях, но и открывает возможность глубже осмыслить сущность и значение каждого церковного праздника.