Православный календарь праздников в мае 2026 года: какое важное событие ждет украинцев в конце весны

В мае 2026 года православные верующие и греко-католики будут праздновать один из важнейших праздников в церковном календаре, который зависит от даты Пасхи — Троицу. Также в мае мы празднуем Вознесение Господне и ряд других важных событий.

Православный календарь праздников в мае 2026 года / © pexels.com

В мае православное сообщество празднует немало важных праздников.

Основные церковные даты мая 2026 года

  • 1 мая — святого пророка Иеремии;

  • 2 мая — святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;

  • 3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;

  • 4 мая — святой мученицы Пелагии;

  • 5 мая — святой мученицы Ирины;

  • 6 мая — святого Иова;

  • 7 мая — святого мученика Акакия;

  • 8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;

  • 9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;

  • 10 мая — святого апостола Симона Зилота;

  • 11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;

  • 12 мая — святых Эпифания и Германа;

  • 13 мая — святой мученицы Гликерии;

  • 14 мая — святого мученика Исидора;

Церковные праздники мая 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;

  • 16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;

  • 17 мая — святого апостола Андроника и других;

  • 18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;

  • 19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;

  • 20 мая — святого мученика Талатея;

  • 21 мая — Вознесение Господне; святых равноапостольных Константина и Елены;

  • 22 мая — святого мученика Василиска;

  • 23 мая — святого преподобного исповедника Михаила, епископа; святой преподобной Евфросинии;

  • 24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;

  • 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

  • 26 мая — святого апостола Карпа, одного из 70-ти;

  • 27 мая — святого священномучника Терапонта, епископа;

  • 28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;

  • 29 мая — святой преподобной мученицы Теодосии, девы;

  • 30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;

  • 31 мая — Пресвятой Троицы (Пятидесятница, Зеленые праздники); святого преподобного Иермия; святого мученика Ермея.

Православный календарь праздников на май 2026 года выступает для верующих своеобразным духовным указателем: он не только помогает заранее спланировать участие в богослужениях, но и открывает возможность глубже осмыслить сущность и значение каждого церковного праздника.

