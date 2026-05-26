Курс валют на 26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня значно послабилася щодо євро, який додав у ціні аж 19 копійок.
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 травня. Долар втратив 2 коп. Євро злетів аж на 19 коп. Вартість злотого підвищилася на 7 коп.
Про це повідомили на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 44,24 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,52 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,16 (+7 коп.)
Як повідомлялося, останнім часом в Україні курс долара пішов угору, а євро — навпаки — швидко здешевшав і від 16 травня його курс залишався майже стабільним. Що буде з доларом і євро, на що чекати українцям найближчим часом - читайте у матеріалі ТСН.ua.
