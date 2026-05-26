ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня значно послабилася щодо євро, який додав у ціні аж 19 копійок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Курс валют.

Курс валют на вівторок, 26 травня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 травня. Долар втратив 2 коп. Євро злетів аж на 19 коп. Вартість злотого підвищилася на 7 коп.

Про це повідомили на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,24 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,52 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,16 (+7 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом в Україні курс долара пішов угору, а євро — навпаки — швидко здешевшав і від 16 травня його курс залишався майже стабільним. Що буде з доларом і євро, на що чекати українцям найближчим часом - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie