Яке завтра, 27 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 27 травня, День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Віряни вшановують пам’ять святого священномучника Терапонта, єпископа. До Нового року залишилося 219 днів.

Яке свято 27 травня 2026 року

27 травня 2026 року — середа. 1553-й день війни в Україні.

27 травня віряни святкують День пам’яті святого священномучника Терапонта, єпископа / © pexels.com

Завтра, 27 травня, віряни святкують День пам’яті святого священномучника Терапонта, єпископа. Ранньохристиянський єпископ, який жив у період гонінь на християн, і прославився своєю непохитною вірою. За переданням, він ревно проповідував Євангеліє, навертав людей до християнства та підтримував громаду у часи переслідувань. За це був заарештований і підданий жорстоким катуванням. Попри страждання, не зрікся віри й прийняв мученицьку смерть.

27 травня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ / © unsplash.com

27 травня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Дату встановлено указом президента №346/2025. Раніше свято припадало на 29 липня, але дату змінили. Цей день пов’язують із подіями 2014 року, коли українські спецпризначенці брали участь в операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та встановили там прапор України.

27 травня Всесвітній день видри / © pexels.com

Також 27 травня Всесвітній день видри. Припадає на останню середу травня. Його ініціював Міжнародний фонд виживання видр (International Otter Survival Fund), який займається охороною всіх видів видр у світі. Зараз у світі існує приблизно 13 видів тварин, і багато з них потребують охорони.

27 травня День народження скотча / © pexels.com

А ще 27 травня День народження скотча. Неофіційне свято, яке присвячене винаходу прозорої клейкої стрічки (scotch tape), що стала одним із найпрактичніших побутових винаходів XX століття. Винахідником став американський інженер компанії 3M — Річард Дрю. Він працював над покращенням матеріалів для промисловості й шукав спосіб створити стрічку, яка не псувала поверхню під час відклеювання.

27 травня святкують День невідкладної медичної допомоги / © pexels.com

27 травня святкують День невідкладної медичної допомоги. Міжнародне професійне свято працівників «швидкої», які першими рятують життя у критичних ситуаціях. Цей день нагадує суспільству, що «швидка» — це не просто служба, а перша лінія порятунку життя, яка працює без вихідних і свят.

