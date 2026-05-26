Велике місто України готують до кругової оборони (відео)

Підготовка фортифікацій навколо Одеси / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Одесу готують до кругової оборони, щоб завадити планам ворога. Навколо міста завершується зведення масштабних оборонних споруд, включно з протитанковими ровами та «зубами дракона».

Про це повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ.

«Одесу готують до кругової оборони!» — йдеться у заяві.

Реклама

Навколо міста добігає кінця будівництво багатокілометрових протитанкових ровів і бліндажів. Також триває встановлення колючого дроту, «зубів дракона» та «плутанок».

Військові наголошують, що такі дії є не демонстрацією сили, а превентивними заходами, покликаними позбавити ворога будь-яких ілюзій щодо можливості висадки десанту.

«Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!» — наголосили в силах ТрО.

Дата публікації 10:59, 26.05.26 Кількість переглядів 10 Одесу готують до кругової оборони

Підготовка до кругової оборони українських міст — що відомо

Нагадаємо, через ризик нових атак Росії з боку Білорусі та Брянської області на північ України, зокрема на Київщину та Чернігівщину, було розпочато підготовку 32 населених пунктів, включно зі столицею, до кругової оборони. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала розвіддані про можливу ескалацію на цьому напрямку.

Реклама

Водночас проводяться заходи з посилення захисту кордону в межах Волинської області, прикордонні громади готують до кругової оборони. За словами очільниці Ковельської РВА Ольги Черен, після наради з президентом спроможності Сил оборони нарощуються, населення працює у звичному режимі, але вже визначено місця для повної евакуації суміжних територій у разі виникнення реальної загрози.

Новини партнерів