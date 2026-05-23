Чи є загроза наступу з Білорусі: експерт відверто розповів про ситуацію на кордоні

Білоруський кордон / © УНІАН

Наразі на кордоні з Україною зі сторони Білорусі зібрана невелика кількість військовослужбовців, які не несуть загрози повноцінного вторгнення.

Таку думку висловив Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці.

«Навіть якщо 1% загрози, то це загроза, і треба на неї реагувати. Але такого, щоб там була якась концентрація чи підготовка вже безпосередньо бойових підрозділів до штурмів, до перетину кордону, — таких ознак немає», — сказав Гетьман.

Він зазначив, що підготовка є, але те угруповання, яке знаходиться неподалік українських кордонів, не варто вважати серйозною силою.

Яка ймовірність наступу

Гетьман оцінив можливість широкого наступу з цього регіону не більше, ніж у 3-5%. Водночас він припустив можливі провокації на цих ділянках.

«До осені може бути, що вони накопичать сили, підготуються. І тоді, коли ми це побачимо, можна буде аналізувати, що вони планують зробити, і якось на це реагувати», — додав експерт.

За словами Гетьмана, на сьогоднішній день та в найближчі тижні, якщо не місяці, загроза вторгнення дуже мала. Водночас він наголосив на необхідності посилювати оборонні можливості саме на цьому напрямку.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, 18-21 травня Росія та Білорусь проводили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

Також, начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки Карел Ржегка заявив, що Росія намагається залякати Захід і НАТО своїми військовими навчаннями та ядерною риторикою, однак союзники не бояться такого брязкання зброєю.

Водночас генерал наголосив, що Росія та Білорусь залишаються непередбачуваними, а тому загрозу можливих дій з півночі не можна повністю виключати. За його словами, Україна зараз значно сильніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

