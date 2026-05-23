Усик та Верховен / © Associated Press

Букмекери визначили фаворита бою, в якому зійдуться чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Про це пише портал Sport.ua.

Фахівці, які приймають ставки на цей поєдинок, впевнені, що українець не матиме проблем у протистоянні із суперником, яке відбудеться в суботу, 23 травня, біля єгипетських пірамід у Гізі.

За версією букмекерів, шанси Олександра Усика та Ріко Верховена на перемогу такі:

перемога Усика — 1,05;

нічия — 29,0;

перемога Верховена — 10.40.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається «Король Нілу».

Де дивитися бій Усик -Верховен

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усика та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен дали останні коментарі перед боєм.

