Усик та Верховен дали останні коментарі перед боєм біля пірамід

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усика та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен дали останні коментарі перед боєм.

Суперники поділилися очікуваннями від прийдешнього поєдинку під час офіційної церемонії зважування.

"Верховен — небезпечний хлопець, абсолютний чемпіон у крузервейті. Це хлопець, який володіє не тільки ногами, а й руками теж, це небезпечно. Знаєте, я щоразу повністю сфокусований, тому що він — боєць. Я не розслабляюся типу: "О, це легкі гроші". Ні, він — боєць, тому в мене стовідсоткова концентрація", — сказав Усик.

"Було шість місяців шалено важкої роботи, і я вважаю, що ми повністю увійшли до світу боксу. Дуже вдячний за всю роботу, яку ми виконали разом з командою, і я дуже щасливий і впевнений, що ми тут і я завжди поважаю свого суперника за будь-яких обставин", — сказав Верховен.

Зазначимо, що вага Усика напередодні бою склала 105,8 кг — це рекордний результат у його кар'єрі. Під Верховеном ваги показали 117,3 кг.

Після церемонії зважування Усик і Верховен провели фінальну битву поглядів.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

