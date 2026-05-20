Усик звернувся до українців перед боєм з Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до українців перед боєм проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

"Хочу побажати всім миру, тихого неба над головою, і люблю вас. Чекайте, скоро побачимося", — сказав Усик в коментарі з Гізи за кілька днів до бою з Верховеном.

Зазначимо, що напередодні Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

