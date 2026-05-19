Наодинці в пустелі: Усик опублікував яскравий проморолик бою з Верховеном

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик опублікував яскравий проморолик свого прийдешнього бою проти кікбоксера Ріко Верховена.

У ролику український боксер наодинці йде пустелею, після чого показано кадри з його тренувань. "Уже цієї суботи — великий вечір боксу в Гізі. Не пропустіть", — написав Усик.

Зазначимо, що 16 травня Усик повідомив, що завершив тренувальний табір перед боєм з Верховеном.

Наступного дня Олександр разом зі своєю командою прибув до Єгипту.

Своєю чергою, Верховен ще раніше прибув до Єгипту на бій з Усиком. Нідерландець показав свою вагу та похизувався фізичною формою, провівши тренування на балконі.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

