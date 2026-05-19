Наодинці в пустелі: Усик опублікував яскравий проморолик бою з Верховеном
Довгоочікуваний поєдинок відбудеться уже цього тижня.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик опублікував яскравий проморолик свого прийдешнього бою проти кікбоксера Ріко Верховена.
У ролику український боксер наодинці йде пустелею, після чого показано кадри з його тренувань. "Уже цієї суботи — великий вечір боксу в Гізі. Не пропустіть", — написав Усик.
Зазначимо, що 16 травня Усик повідомив, що завершив тренувальний табір перед боєм з Верховеном.
Наступного дня Олександр разом зі своєю командою прибув до Єгипту.
Своєю чергою, Верховен ще раніше прибув до Єгипту на бій з Усиком. Нідерландець показав свою вагу та похизувався фізичною формою, провівши тренування на балконі.
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.
Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
