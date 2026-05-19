Путін почав дивні чистки у військовому керівництві РФ: “прибирають” людей Шойгу – ISW

Володимир Путін і Сергій Шойгу / © ТСН.ua

Президент Росії Володимир Путін проводить кадрові ротації та зачистку прихильників секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. Так, з посади голови оборонного комітету Держдуми можуть усунути генерал-полковника Андрія Картаполова. Його місце, ймовірно, посяде генерал-полковник Олександр Лапін, відомий своїми провалами в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела повідомляють, що Лапіна можуть призначити новим очільником комітету Держдуми РФ з оборони. Як пише російське видання «Коммерсант» із посиланням на джерела в Держдумі та партії «Єдина Росія», кандидатуру Лапіна наразі розглядають у правлячій політичній силі, хоча остаточне рішення ще не ухвалене. За попередніми даними, він може балотуватися за списком «Єдиної Росії» від Татарстану.

Наразі комітет очолює Картаполов. За інформацією джерел «Коммерсанта», він може не брати участі у наступному переобранні. Крім того, співрозмовник видання у Міноборони РФ заявив, що у відомстві неодноразово зі «здивуванням» реагували на публічні заяви Картаполова.

Як інформувало торік у грудні видання «Ведомости», наближені до Адміністрації президента РФ та «Єдиної Росії» джерела припускали, що партія не висуватиме Картаполова на виборах до Держдуми від Московської області, де він переміг 2021 року. Водночас не виключається, що він може балотуватися від іншого регіону.

«Ведомости» також нагадали про близькі зв’язки Картаполова з Шойгу. Сам Картаполов 18 травня прокоментував чутки про свою можливу заміну та заявив, що має намір іти на другий термін у Держдумі.

«Можлива заміна Картаполова на Лапіна, якщо це підтвердиться, стане продовженням практики президента РФ Володимира Путіна щодо ротації високопоставлених командирів на інші посади попри їхні невдалі результати на полі бою«, — зауважили аналітики.

Лапін керував Центральним угрупованням військ РФ на початку повномасштабного вторгнення до України. Згодом, 2023 року, він обійняв посаду начальника штабу Сухопутних військ РФ, а вже 2024-го очолив Ленінградський військовий округ і Північне угруповання військ.

У серпні 2025 року Міноборони РФ підтвердило, що Лапіна на посаді командувача Ленінградського військового округу та Північного угруповання змінив генерал-полковник Євген Нікіфоров, який обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ.

За даними «Коммерсанта», після відставки Лапін став радником очільника Татарстану Рустама Мінніханова.

Ймовірне призначення Лапіна до оборонного комітету Держдуми вписується у звичну кадрову політику Путіна — переводити командирів із сумнівними результатами на інші посади у системі влади або на державні посади.

«Можливе усунення Картаполова також узгоджується з кампанією Путіна щодо відсторонення кадрів, лояльних до Шойгу, та послаблення його впливу в російському Міністерстві оборони», — зазначили в ISW.

До слова, колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон назвав начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова ключовою фігурою можливої змови проти Путіна. Болтон засумнівався в даних європейської розвідки щодо аналогічного потенціалу Шойгу, зазначивши, що той не має можливостей сформувати коаліцію всередині силових структур. На думку американського політика, джерела внутрішнього тиску на Кремль перебувають саме у військовому середовищі, ФСБ чи ГРУ через зростання невдоволення еліт затяжною війною та спротивом України.

