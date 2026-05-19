До Верховного Суду прийшли з обшуками через корупцію (фото)

Обшуки у Верховному Суді / © НАБУ

Антикорупційні органи України 19 травня проводять масштабні слідчі дії за місцем роботи та проживання низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Працівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять слідчі дії у межах розслідування справи про корупцію у Верховному Суді.

Слідчі заходи відбуваються за місцями роботи, проживання, а також у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Серед них — і колишній очільник суду, справа за обвинуваченням якого розглядається у Вищому антикорупційному суді.

У НАБУ додали, що деталі повідомлять згодом.

Обшуки у чинних і колишніх суддів Верховного Суду / © НАБУ

Нагадаємо, ще в серпні 2024 року ВАКС розпочав розгляд справи щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого обвинувачують в отриманні 2,7 млн дол. хабаря у травні 2023 року за рішення на користь Костянтина Жеваго — співвласника фінансово-промислової групи «Фінанси і кредит».

