До Верховного Суду прийшли з обшуками через корупцію (фото)
Слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи про корупцію.
Антикорупційні органи України 19 травня проводять масштабні слідчі дії за місцем роботи та проживання низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
Працівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять слідчі дії у межах розслідування справи про корупцію у Верховному Суді.
Слідчі заходи відбуваються за місцями роботи, проживання, а також у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Серед них — і колишній очільник суду, справа за обвинуваченням якого розглядається у Вищому антикорупційному суді.
У НАБУ додали, що деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, ще в серпні 2024 року ВАКС розпочав розгляд справи щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого обвинувачують в отриманні 2,7 млн дол. хабаря у травні 2023 року за рішення на користь Костянтина Жеваго — співвласника фінансово-промислової групи «Фінанси і кредит».