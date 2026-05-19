Російська атака вбила двох сестер: Київ прощається з доньками загиблого героя (відео)

Прощання в Києві з Вірою та Любавою Яковлєвими / © ТСН

У Києві 19 травня відбувається прощання з 17-річною Вірою та 12-річною Любавою Яковлєвими. Сестри загинули внаслідок російської атаки на столицю в ніч проти 14 травня.

Про це повідомив кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Прощання з Вірою та Любавою відбувається у Михайлівському золотоверхому монастирі. Зауважимо, що три роки тому під час виконання бойового завдання загинув їхній батько Андрій Яковлєв «Рижий».

Любава навчалася у 6-А класі київського ліцею №323. Віра була другокурсницею Фахового коледжу мистецтв Київського національного університету технологій та дизайну.

Дата публікації 11:22, 19.05.26

Нагадаємо, 14 травня російська ракета влучила у київську багатоповерхівку, внаслідок чого згинули десятки людей. Ця трагедія знищила родину загиблого 2023 року на Луганщині захисника України Євгена Яковлєва. Його дружина Тетяна вижила під час ракетного удару, який повністю зруйнував під’їзд їхнього будинку, але дві доньки, 17 та 12 років, опинилися під завалами. Попри надії матері, рятувальники згодом підтвердили, що обидві дівчинки загинули.

