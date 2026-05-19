Гради і шквали накриють Україну з новою силою: синоптикиня попередила про небезпечний удар стихії

В Україні найближчим часом збережеться нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, локальними зливами та можливими шквалами. Ясної сонячної погоди більшості регіонів поки чекати не варто.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, тим, хто чекає ясної сонячної погоди, поки доведеться зачекати. Україна потрапляє у зону впливу атмосферних фронтів, а також лінії сходження, що формує погоду літнього типу — з різкими дощами та грозами.

Інтенсивність негоди у західних областях частково стримуватиме західний антициклон.

Температура повітря вдень становитиме переважно +21…+25 градусів. На сході, в центрі, на більшості півдня, а також на Сумщині та Чернігівщині буде тепліше — до +25…+28 градусів. Свіжіше очікується на заході, Житомирщині, Вінниччині та в західних районах Черкащини — близько +18…+22 градусів.

У Києві 20 травня прогнозують короткочасні дощі та грози, також можливі сильні короткі зливи. Діденко радить водіям уважно обирати місця для паркування, адже під час інтенсивних опадів окремі вулиці можуть швидко підтоплюватися.

Температура у столиці буде близько +25 градусів.

Наприкінці тижня температура в Україні поступово знижуватиметься, однак волога повітряна маса з короткочасними дощами поки залишиться.

Нагадаємо, ми писали про те, що спека вже підбирається до кордонів України. Кількість спекотних днів, коли температура перевищує +30°C, у деяких регіонах уже суттєво перевищує кліматичну норму. Якщо раніше таких днів за літо могло бути менш як десять, то в окремі роки їх фіксували до тридцяти.

