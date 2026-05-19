Аліна Гросу показала фото з таємного весілля і розсекретила, коли насправді вийшла заміж вдруге
Артистка ніжно звернулась до свого чоловіка і привітала його з особливим святом.
Українська співачка Аліна Гросу розсекретила, коли насправді вийшла заміж вдруге, і показала, яким було її таємне весілля.
Артистка повідомила про свій шлюб наприкінці лютого 2024 року. Проте, як виявилося, виконавиця вийшла заміж набагато раніше. Про це стало відомо з нового допису співачки, в якому вона вітала коханого з річницею шлюбу. Пара уклала шлюб 19 травня 2022 року. Отже, зараз вони святкують четверту річницю.
«Чотири роки як ми сказали так. Дякую за кожну мить. Можна по-різному ставитися до нашої пари… Але ми — дві протилежності, котрі так сильно притягнулись, зробили свій правильний вибір. І ми цьому дійсно щасливі», — запевнила артистка.
Разом із тим Аліна Гросу показала фото зі свого таємного весілля, яке вона ретельно приховувала. На кадрах виконавиця постає в ніжній білій сукні, а її коханий — у чорному костюмі та білій сорочці. Пара ніжно обіймалась, трималась за руки та дарувала одне одному солодкі поцілунки. Обличчя чоловіка виконавиці, як і завжди, неможливо розгледіти.
Зазначимо, вже чотири роки Аліна Гросу перебуває в шлюбі. Хоч чоловіка вона приховує, проте прихильники давно з’ясували, що вона вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з якм почала зустрічатися задовго до початку повномасштабної війни. А квітні стало відомо, що в пари народився первісток. Нещодавно Аліна Гросу показувала ніжні фото з новонародженим сином.