В РФ прямо пригрозили країні НАТО «ударом у відповідь»: чого злякалися в Москві
Москва звинуватила Україну в атаках з території країни-члена НАТО і пригрозила «відплатою».
Російська Федерація зухвало звинуватила Україну у нібито підготуванні ударів безпілотниками по території країни агресорки. Ба більше, твердять в Москві, «Київ переконав Ригу» і начебто дрони запускатимуть з Латвії.
Таку обвинувачувальну заяву зробили Служба зовнішньої розвідки РФ.
Російська розвідка стверджує, мовляв, Київ готується до ударів на «російські тилові регіони», а Латвію використовує, «щоб скоротити час підльоту дронів до цілей» та «підвищити ефективність атак». Вочевидь, в Кремлі намагаються хоч якось пояснити народу потужні і прицільні удари ЗСУ по РФ та великі прогалини у ППО навколо столиці.
Риторика Кремля про удари по країні Балтії посилюється. В Росії в традиційні для них манері вибухнули погрозами на адресу Латвії, яка може стати «жертвою удару у відповідь Москви».
У Росії цинічно заявили, що членство цієї країни в НАТО «не захистить від справедливої відплати». Окрім того, литовську владу ще й звинуватили у «печерній русофобії».
Російська розвідка стверджує, мовляв, Україна вже навіть перекинула до Латвії військових БпЛА-систем і розмістила їх на власних державних базах.
Також Москва обурено накинулася зі звинуваченнями на країни Балтії, які раніше «надавали повітряні коридори» для прольотів безпілотників з Україна, а тепер, стверджують росіяни, «дрони планується запускати з території цих держав».
Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що Росія переозброюється і готується до нападу на країни НАТО. З його слів, критичним стане 2029 рік. Втім, існує ймовірність, що це відбудеться значно раніше.
Раніше прихвостень «фюрера», заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав цілі для російської армії у Європі. У його списку — понад десять держав, серед яких Німеччина, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Данія, Нідерланди, Польща, Чехія, а також Велика Британія, Туреччина і зовсім неєвропейський Ізраїль.