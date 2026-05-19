Після публікації FT Китай зробив термінову заяву про Сі та Путіна

Путін і Сі. / © Associated Press

Китай спростовує інформацію Financial Times про критичну заяву їхнього лідера Сі Цзіньпіна щодо дій та вторгнення російського «фюрера» Володимира Путіна до України.

Про це заявив речник китайського МЗС Ґо Цзякунь, повідомляє «Укрінформ».

«Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою», — сказав Ґо, відповідаючи на прохання прокоментувати публікацію FT.

Стаття Financial Times

Британське видання з посиланням на власні джерела заявило, що Сі шокував заявою про Путіна під час зустрічі з Дональдом Трампом, який перебував з візитом у Пекіні. Під час розмови, однією з тем якої була Україна, лідер КНР заявив, що врешті диктатор РФ може пошкодувати про своє вторгнення до України.

FT наголошує, що така заява Сі більш різка, ніж раніше. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Одне з джерел, обізнане з перебігом зустрічей Сі з колишнім президентом США Джо Байденом, зауважило — хоча лідери вели „відверті та прямі“ розмови про Росію та Україну, Сі не висловив власної оцінки дій Путіна та війни», — йдеться у тексті

Дата публікації 17:13, 15.05.26

