Зеленський зробив заяву про перезапуск відносин з Угорщиною: що готується

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

Україна оновила зовнішньополітичні завдання на травень — червень та готує перезапуск відносин із новою владою Угорщини. Водночас Київ визначив непублічні завдання щодо ролі Європи у переговорах про закінчення війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою було оновлено ключові європейські зовнішньополітичні завдання на травень — червень.

«На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати», — зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили співпрацю з європейськими інституціями для відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до Євросоюзу.

«Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів», — додав президент.

Окремо Сибіга поінформував главу держави про контакти з очільницею МЗС Грузії. Україна, за словами Зеленського, налаштована на відновлення конструктивних відносин і співпраці на засадах взаємної поваги та взаємного посилення й готова до зустрічних кроків.

«Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі — поки ці завдання непублічні», — написав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна очікує сильної позиції Європи та зі свого боку робить усе необхідне, аби загальноєвропейські інтереси й українська позиція були враховані однаковою мірою.

Нагадаємо, напередодні Сибіга заявив, що Україна готова негайно відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною та розпочати співпрацю з новим урядом Петера Мадяра для відновлення довіри. За словами міністра, після перемовин із новою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан сторони домовилися вже цього тижня провести експертні консультації для пошуку практичних рішень щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Орбан додала, що переговори за участю представників угорської громади розпочнуться в онлайн-форматі 19 травня, що має закласти основу для оперативного вирішення цього питання.

18 травня Мадяр повідомив, Україна та Угорщина розпочали технічні переговори щодо забезпечення мовних, освітніх і культурних прав угорської меншини на Закарпатті. За прем’єра, президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив його, що чітко дав зрозуміти Зеленському: повага до прав угорської громади є обов’язковою передумовою для подальших кроків Києва на шляху до вступу до ЄС.

