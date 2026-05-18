Київ і Будапешт готують новий крок щодо угорців на Закарпатті: подробиці

Україна готова співпрацювати з новим урядом Угорщини на чолі з прем’єром Петером Мадяром і «негайно відкрити новий, взаємовигідний розділ» у відносинах Києва і Будапешта. Зокрема, у питаннях угорської меншин на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів з новопризначеною очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан.

«Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, зокрема щодо теми національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами», — наголосив український міністр.

З його слів, міністри домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня, щоб «знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області, що піде на користь обом країнам та нашим двостороннім відносинам».

Окрім того, каже Сибіга, сторони також обговорили європейський та міжнародний порядок денний. Зокрема, щодо вступу України до ЄС.

Заява Угорщини

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Угорщини розповіла, що консультації відбудуться за участі представників угорської громади. Орбан сподівається на «конструктивний й продуктивний», діалог, який принесе «відчутний прогрес для угорської громади в Закарпатті».

«Обидві сторони призначили переговорні делегації, які проведуть свою першу зустріч в онлайн-форматі. Завдяки цьому вже завтра розпочнуться обговорення, що може закласти важливу основу для оперативного та задовільного вирішення питань щодо прав меншин», — наголосила Аніта Орбан.

Атака РФ на Закарпатті — реакція Угорщини

Вдень 13 травня Росія здійснила масовану атаку по заходу України. Безпілотники атакували Закарпаття. Під час обстрілу вперше від початку повномасштабної війни вибухи пролунали в Ужгороді. Один із дронів влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.

Через масовану атаку Угорщина викликає посла РФ «на килим». Причиною цього є хвилювання Будапешта про угорську нацменшину, яка компактно проживає в регіоні. Окрім того, Будапешт пообіцяв, що надасть усіляку допомогу постраждалим від атаки дронів на Закарпатті.

Водночас The Times пише про те, що Кремль б’є по Закарпаттю через поразку Віктора Орбана на виборах. Віддалене географічне розташування регіону, ближче до Берліна, ніж лінія фронту на Донбасі, робило його малоймовірною мішенню для Росії. Але багато хто угорців тут вважають, що їх принаймні неформально захищали дружні стосунки Орбана з Росією.

Дата публікації 17:39, 01.05.26

