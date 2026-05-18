10 років бренду SISTERS: від блогу до всеукраїнської бʼюті-платформи

Так з'явилася і компанія SISTERS , чия історія починалася з Instagram-блогу двох сестер.

Спочатку Ілона Сич та Оксана Бішко ділилися відгуками на протестовані б’юті-засоби та влаштовували розпив професійної косметики. Згодом з’явився невеликий магазин у рівненському торговельному центрі: без ідей масштабування, стратегії чи зовнішніх інвестицій — просто для душі. Проте попит ріс настільки швидко, що зараз дівчата готуються до відкриття третього магазину лише у Львові. Загалом бренд SISTERS тепер обʼєднує ритейл, клініку естетичної медицини, дистрибуцію та мобільний застосунок.

«Ми починали не тому, що хотіли заробити. Нам просто це подобалося. А далі все пішло своїм шляхом», — каже Ілона Сич.

Філософія SISTERS: турбота важливіша за продажі

Багато косметичних компаній орієнтуються на швидкі тренди та агресивний маркетинг, проте SISTERS зробили ставку на довіру. Бренд розвиває підхід, у якому головне — допомогти людині знайти справді потрібне рішення, а не просто продати популярний продукт.

Ілона Сич пояснює це так: «Ми транслюємо сестринські відносини на нашу аудиторію і допомагаємо свідомо обирати засоби, які справді працюють». Засновниці відзначають, що, можливо, через такий підхід вони й втрачають прибуток, але не втрачають себе.

У 2026 році SISTERS — це не просто магазин косметики. Це багаторівнева платформа, яка об’єднує:

мережу з 5 магазинів у Львові, Рівному та Луцьку;

власну клініку естетичної медицини у Львові;

окремий бізнес-напрям дистрибуції, що налічує 370 партнерів і 15 брендів із догляду;

онлайн-магазин засобів для догляду за волоссям, обличчям і тілом;

мобільний застосунок;

сервіс із персональним підходом до клієнта.

Клініка також з’явилася завдяки клієнтам. Вони питали рекомендації щодо процедур, які можна зробити для покращення шкіри. Сестри зрозуміли, що від них очікують експертності, тому зважилися на наступний крок. Було важко, адже це нова ніша, отримання ліцензії МОЗ. Проте дівчата це зробили, бо хотіли, щоб клієнт отримував якісні послуги із повним супровідом.

Сьогодні компанія працює з 370 партнерами, зокрема міжнародними. Головна вимога — не мати зв'язків із ринком РФ.

Масштабування та нові плани під час війни

Попри виклики повномасштабного вторгнення, компанія не лише зберегла темп розвитку, а й продовжує інвестувати в майбутнє. Для українського ринку це показовий приклад стійкості бізнесу, який здатний зростати навіть у кризові часи. Це було відзначено включенням SISTERS до Forbes Next 250 — рейтингу компаній із найбільшим потенціалом росту в країні.

Засновниці підкреслюють свій намір і надалі розвивати SISTERS як представника прозорого національного бізнесу, що працює на розвиток країни. Пройшовши трансформацію з блогу до впливового гравця українського бізнесу, компанія не втратила своєї головної цінності — щирої турботи про людей.

